На каблуках и с рупором в руках: Джиджи Хадид снялась в рекламе Maybelline в Нью-Йорке

Супермодель уже не первый год сотрудничает с брендом.

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27-летняя американская супермодель Джиджи Хадид попала под прицел папарацци в Нью-Йорке во время съемок в новой рекламе для бренда Maybelline. Съемка проходила в районе Хадсон-Ярдс на Манхэттене. Об этом пишет Daily Mail.

Джиджи нельзя было не заметить благодаря ее топу с длинными рукавами, который был покрыт сверкающими серебряными блестками. Этот предмет одежды она дополнила сдержанным черным жилетом на пуговицах, который она носила расстегнутым. Также она надела штаны-карго с карманами песочного цвета. Дополняли необычный аутфит девушки туфли-лодочки на каблуках и виниловые перчатки.

Белокурая красавица уложила длинные волосы элегантными волнами, спускавшимися каскадом по ее плечам.

Стилисты нового рекламного ролика добавили в образ востребованной модели массивные украшения, поясную сумку и ключницу. Макияж у Хадид был довольно сдержанный.

Съемка проводилась на стройке, где модель позировала на красной стальной балке, подвешенной на кране. Кроме того в руках у Джиджи был красный рупор, однако неясно, было ли это частью рекламы или просто для того, чтобы она могла общаться с членами съемочной группы.

Фото: Getty Images

Напомним, Джиджи Хадид снялась в элегантной новогодней съемке с тремя красавцами.

Также Фокус писал, что Джиджи Хадид показала, как подросла ее дочь.