На підборах і з рупором у руках: Джіджі Хадід знялася в рекламі Maybelline у Нью-Йорку

Супермодель уже не перший рік співпрацює з брендом.

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27-річна американська супермодель Джіджі Хадід потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку під час зйомок у новій рекламі для бренду Maybelline. Зйомка проходила в районі Гадсон-Ярдс на Манхеттені. Про це пише Daily Mail.

Джіджі не можна було не помітити завдяки її топу з довгими рукавами, який був покритий блискучими срібними блискітками. Цей предмет одягу вона доповнила стриманим чорним жилетом на ґудзиках, який носила розстебнутим. Також вона одягла штани-карго з кишенями пісочного кольору. Доповнювали незвичайний аутфіт дівчини туфлі-човники на підборах і вінілові рукавички.

Білява красуня уклала довге волосся елегантними хвилями, що спускалися каскадом по її плечах.

Стилісти нового рекламного ролика додали в образ затребуваної моделі масивні прикраси, поясну сумку та ключницю. Макіяж у Хадід був досить стриманий.

Зйомка проводилася на будівництві, де модель позувала на червоній сталевій балці, що була підвішена на крані. Крім того, в руках у Джіджі був червоний рупор, проте неясно, чи це було частиною реклами, чи просто для того, щоб вона могла спілкуватися з членами знімальної групи.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джіджі Хадід знялася в елегантній новорічній зйомці з трьома красенями.

Також Фокус писав, що Джіджі Хадід показала, як підросла її дочка.