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Стиль жизни

Лизу Мари Пресли похоронят на заднем дворе имения Грейсленд

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Фото: Getty Images | Незадолго до смерти Лиза Мари Пресли появилась на церемонии "Золотой Глобус"

Место ее последнего упокоения будет рядом с сыном Бенджаменом и напротив могилы ее легендарного отца.

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Стало известно, где похоронят Лизу Мари Пресли, единственного ребенка знаменитого Элвиса Пресли. Как Лиза Мари и предсказывала когда-то в интервью, ее могила будет в имении Грейсленд, где сейчас открыт музей короля рок-н-ролла. Об этом пишет TMZ.

Похороны состоятся в воскресение, 22 января, после поминальной службы, открытой для публики. Уже сейчас работники похоронного бюро вырыли могилу у фонтана на заднем дворе имения Грейсленд. Лиза Мари Пресли будет похоронена рядом со своим сыном Бенджаменом Кио, который покончил с собой в 2020 году, и напротив своего отца, Элвиса Пресли, который скончался в 1977 году.

Лиза Мари скончалась в 54 года после двух остановок сердца. Но объявление официальной причины ее смерти пока отложено. Коронер округа Лос-Анджелес объявил во вторник, что отложит рассмотрение результатов ее официальной причины смерти до получения результатов токсикологического теста, что может занять годы.

После ее смерти поклонники пришли возложить цветы к воротам поместья Грейсленд, где она выросла, где была, когда ее отец умер, и которое она унаследовала, превратив в прибыльный музей.

Поклонники Лизы Мари оставляют цветы у особняка Грейсленд

Лиза Мари Пресли откровенно говорила о том, что испытала сильное потрясение, когда ее отец скончался практически у нее на глазах. Также она всю свою жизнь росла рядом с кладбищем, что также на нее повлияло. Она даже написала об этом в одной из своих песен.

"Скажите бога ради, у скольких людей семейное кладбище расположено на заднем дворе их дома? Сколько людей, выходя во двор, каждый день видят напоминание о конце пути? Все могилы выкопаны в одну линию. И одна из них приготовлена для меня! Как раз рядом с моей бабушкой", — вспоминала Лиза Мари в интервью 2003 года.

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Могилы семьи Пресли на заднем дворе особняка Грейсленд
Фото: Соцсети

Несколько Пресли также умерли от сердечных заболеваний, в том числе ее собственный отец, который скончался в 42 года от сердечной аритмии с фибрилляцией желудочков — состояния, при котором сердце бьется неритмично, а затем останавливается.

Ее бабушка, Глэдис Лав Пресли, умерла в возрасте 46 лет от сердечной недостаточности, а ее дедушка, Вернон Элвис Пресли, умер в 63 года от остановки сердца.

Источники также сообщили, что на лужайке перед особняком Грейсленд строится сцена с фоном. Пока неясно, кто будет выступать на службе.

"Вместо цветов семья призывает всех, кто хочет что-то отправить, сделать это в виде пожертвования в Благотворительный фонд Элвиса Пресли", — говорится на сайте Graceland.

Напомним, ранее Фокус писал о жизни Лизы Мари Пресли. Ее судьба была трагична: она потеряла многих дорогих ей людей и вплоть до своей смерти судилась со своим последним мужем.