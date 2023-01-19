Лізу Марі Преслі поховають на задньому дворі маєтку Грейсленд

Місце її останнього упокою буде поряд із сином Бенджаменом і навпроти могили її легендарного батька.

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Стало відомо, де поховають Лізу Марі Преслі, єдину дитину знаменитого Елвіса Преслі. Як Ліза Марі й передбачала колись в інтерв'ю, її могила буде в маєтку Грейсленд, де зараз відкрито музей короля рок-н-ролу. Про це пише TMZ.

Похорон відбудеться у неділю, 22 січня, після поминальної служби, відкритої для публіки. Вже зараз працівники похоронного бюро викопали могилу біля фонтану на задньому дворі маєтку Грейсленд. Ліза Марі Преслі буде похована поряд зі своїм сином Бенджаменом Кіо, який наклав на себе руки у 2020 році, і навпроти свого батька, Елвіса Преслі, який помер у 1977 році.

Ліза Марі померла в 54 роки після двох зупинок серця. Але оголошення офіційної причини її смерті поки що відкладено. Коронер округу Лос-Анджелес оголосив у вівторок, що відкладе розгляд результатів її офіційної причини смерті до отримання результатів токсикологічного тесту, що може тривати роки.

Після її смерті шанувальники прийшли покласти квіти до воріт маєтку Грейсленд, де вона виросла, де була, коли її батько помер, і яку вона успадкувала, перетворивши на прибутковий музей.

[ + – ] Шанувальники Лізи Марі залишають квіти біля маєтка Грейсленд

Ліза Марі Преслі відверто говорила про те, що зазнала сильного потрясіння, коли її батько помер практично у неї на очах. Також вона все своє життя росла поруч із цвинтарем, що також на неї вплинуло. Вона навіть написала про це в одній зі своїх пісень.

"Скажіть бога заради, у скількох людей сімейний цвинтар розташований на задньому дворі їхнього будинку? Скільки людей, виходячи на подвір'я, щодня бачать нагадування про кінець шляху? Усі могили викопані в одну лінію. Й одна з них приготована для мене! Якраз поруч із моєю бабусею", — згадувала Ліза Марі в інтерв'ю 2003 року.

[ + – ] Могили сім'ї Преслі на задньому дворі маєтка Грейсленд Фото: Соцмережi

Декілька Преслі також померли від серцевих захворювань, зокрема її власний батько, який помер у 42 роки від серцевої аритмії з фібриляцією шлуночків — стану, коли серце б'ється неритмічно, а потім зупиняється.

Її бабуся, Гледіс Лав Преслі, померла у віці 46 років від серцевої недостатності, а її дідусь Вернон Елвіс Преслі помер у 63 роки від зупинки серця.

Джерела також повідомили, що на лужку перед маєтком Грейсленд будується сцена з фоном. Поки що незрозуміло, хто виступатиме на службі.

"Замість квітів сім'я закликає всіх, хто хоче щось відправити, зробити це у вигляді пожертвування до Благодійного фонду Елвіса Преслі", — йдеться на сайті Graceland.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про життя Лізи Марі Преслі. Її доля була трагічною: вона втратила багатьох дорогих їй людей і аж до своєї смерті судилася зі своїм останнім чоловіком.