Самый красивый актер Турции второй раз стал отцом

Бурак Озчивит присутствовал на родах и перерезал пуповину.

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38-летний турецкий актер Бурак Озчивит, наиболее известный по ролям в телесериалах "Великолепный век", "Королек – птичка певчая", "Черная любовь" и "Основание: Осман", второй раз стал отцом, пишет NTV Life. Жена Фахрие Эвджен 18 января подарила ему сына, которого назвали Керем. В переводе с турецкого его имя означает "великодушный".

Эвджен рожала в одной из частных клиник Турции – Американском госпитале. Известно, что во время родов актер поддерживал любимую, перерезал пуповину и первым взял мальчика на руки. Малыш родился здоровым, и сейчас мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Пока что никто из пары не прокомментировал информацию о пополнении в семье.

Фахрие и Бурак познакомились на съемочной площадке сериала "Королек – птичка певчая" в 2015 году, а спустя два года поженились в особняке Саит Халим-паши в Стамбуле. Бурак сделал предложение Фахрие во время совместной поездки в Германию. Пару сочетал браком мэр Бешикташа Мурат Хазнедар.

У супругов есть старший сын Каран. Мальчик родился в апреле 2019 года в том же госпитале, что и его младший брат. О второй беременности Фахрие стало известно в октябре прошлого года.

[ + – ] У пары уже подрастает сын Каран

Бурака Озчивита называют самым красивым актером Турции. Всемирный успех к нему пришел после выхода сериала "Великолепный век", где он сыграл военачальника Малкочоглу Бали-бея. Для этой роли он отрастил густые усы, которые не только удачно дополнили образ, но и стали популярными по всей Турции.

Еще больше свой успех актер закрепил, снявшись в новой экранизации романа "Королек – птичка певчая", где ему досталась роль возлюбленного главной героини. Тут же он нашел и свою любовь. Дело в том, что изначально роль Фериде должна была играть Мерве Болугур, однако она внезапно уехала, и вместо нее на роль утвердили молодую актрису Фахрие Эвджен, ставшую впоследствии его женой.

Напомним, ранее Фокус писал, что Озчивит стал лицом турецкого бренда мужской одежды.