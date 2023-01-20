Найкрасивіший актор Туреччини вдруге став батьком

Бурак Озчівіт був присутній під час пологів і перерізав пуповину.

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38-річний турецький актор Бурак Озчівіт, найбільш відомий за ролями в телесеріалах "Величне століття", "Корольок — пташка співоча", "Чорне кохання" та "Підстава: Осман", вдруге став батьком, пише NTV Life. Дружина Фахріє Евджен 18 січня подарувала йому сина, якого назвали Керем. У перекладі з турецької його ім'я означає "великодушний".

Евджен народжувала в одній з приватних клінік Туреччини — Американському шпиталі. Відомо, що під час пологів актор підтримував кохану, перерізав пуповину та першим взяв хлопчика на руки. Маля народилося здоровим, і зараз мати і дитина почуваються добре. Поки що ніхто з пари не прокоментував інформацію про поповнення сім'ї.

Фахріє та Бурак познайомилися на знімальному майданчику серіалу "Корольок — пташка співоча" у 2015 році, а через два роки одружилися в маєтку Саїт Халім-паші у Стамбулі. Бурак зробив пропозицію Фахріє під час спільної поїздки до Німеччини. Пару одружив мер Бешикташа Мурат Хазнедар.

Подружжя має старшого сина Каран. Хлопчик народився у квітні 2019 року у тому ж шпиталі, що і його молодший брат. Про другу вагітність Фахріє стало відомо у жовтні минулого року.

[ + – ] У пари вже підростає син Каран

Бурака Озчівіта називають найкрасивішим актором Туреччини. Всесвітній успіх до нього прийшов після виходу серіалу "Величне століття", де він зіграв воєначальника Малкочоглу Балі-бея. Для цієї ролі він відростив густі вуса, які не тільки вдало доповнили образ, а й стали популярними по всій Туреччині.

Ще більше свій успіх актор закріпив, знявшись у новій екранізації роману "Корольок — пташка співоча", де йому дісталася роль коханого головної героїні. Тут же він знайшов і своє кохання. Справа в тому, що спочатку роль Феріді мала грати Мерве Болугур, проте вона раптово поїхала, і замість неї на роль затвердили молоду актрису Фахріє Евджен, яка згодом стала його дружиною.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Озчівіт став обличчям турецького бренду чоловічого одягу.