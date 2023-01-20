Дакота Джонсон вышла в свет в роскошном джинсовом ансамбле от польского дизайнера

К костюму актриса подобрала бриллиантовую цепочку от Jessica McCormack.

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33-летняя американская актриса продемонстрировала, что total denim станет трендом 2023 года, и такой образ выглядит очень стильно и свежо. Знаменитость пришла в джинсовом ансамбле от польского дизайнера Magda Butrym на кинофестиваль Sundance и с удовольствием позировала с режиссером Лукой Гуаданьино на красной ковровой дорожке.

Актриса надела наряд цвета индиго, состоящий из корсетного топа, обнажающего пупок, широких брюк с высокой талией и структурированного двубортного пальто. В довершение всего Джонсон выбрала колье с бриллиантовой цепочкой от Jessica McCormack и пару черных туфель-лодочек.

[ + – ] Дакота Джонсон и режиссер Лука Гуаданьино Фото: Getty

Модные критики отмечают, что переход Дакоты от платьев в стиле ретро и украшенных блестками Gucci к джинсовым вещам говорит об определенных сдвигах в ее гардеробе.

Sundance – крупнейший американский фестиваль независимого кино, который проводится с 1978 года. За это время на нем состоялись премьеры многих американских фильмов, которые впоследствии стали культовыми. Несмотря на то, что фестиваль проходит в заснеженной зимней Юте, на нем собирается весь американский кинобомонд. Ведь многим из сегодняшних небожителей Голливуда именно Sundance дал дорогу, разглядев их на первых этапах. Победитель конкурса короткометражных фильмов автоматически становится претендентом на получение премии "Оскар".

Возвращаясь к моде, отметим, что деним остается популярным в 2023 году и по версии известного украинского дизайнера Андре Тана.