Дакота Джонсон вийшла у світ в розкішному джинсовому ансамблі від польського дизайнера

До костюму актриса підібрала діамантовий ланцюжок від Jessica McCormack.

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33-річна американська актриса продемонструвала, що total denim стане трендом 2023 року, і такий образ виглядає дуже стильно та свіжо. Знаменитість прийшла у джинсовому ансамблі від польського дизайнера Magda Butrym на кінофестиваль Sundance та із задоволенням позувала з режисером Лукою Гуаданьїно на червоній килимовій доріжці.

Актриса одягла вбрання кольору індиго, що складається з корсетного топу, який оголює пупок, широких штанів з високою талією та структурованого двобортного пальта. Насамкінець Джонсон обрала кольє з діамантовим ланцюжком від Jessica McCormack і пару чорних туфель-човників.

[ + – ] Дакота Джонсон та режисер Лука Гуаданьїно Фото: Getty

Модні критики відзначають, що перехід Дакоти від суконь у стилі ретро та прикрашених блискітками Gucci до джинсових речей говорить про певні зміни у її гардеробі.

Sundance – найбільший американський фестиваль незалежного кіно, що проводиться з 1978 року. За цей час на ньому відбулися прем'єри багатьох американських фільмів, котрі згодом стали культовими. Незважаючи на те, що фестиваль відбувається у засніженій зимовій Юті, на ньому збирається весь американський кінобомонд. Адже багатьом із сьогоднішніх небожителів Голлівуду саме Sundance дав дорогу, розглянувши їх на перших етапах. Переможець конкурсу короткометражних фільмів автоматично стає претендентом на здобуття премії "Оскар".

Повертаючись до моди, відзначимо, що денім залишається популярним у 2023 році та за версією відомого українського дизайнера Андре Тана.