В платье с откровенным декольте: Кэтрин Зета-Джонс с мужем появилась на красной дорожке

Звездные супруги давно не появлялись на публике вместе.

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Кэтрин Зета-Джонс и ее супруг Майкл Дуглас посетили ежегодную вечеринку BAFTA Burns Bash в отеле Fairmont Miramar Hotel and Bungalows в Санта-Монике, Калифорния. Об этом пишет InStyle.

Зета-Джонс выбрала для появления на публике эффектный наряд. На 53-летней британской актрисе было черно-золотое платье фасона "русалка" с пикантным декольте и небольшим шлейфом. Знаменитость распустила волосы, сделала насыщенный с акцентом на глазах, используя черную подводку и блестящие тени для век, и накрасила губы коричневой помадой.

Свой роскошный вечерний аутфит актриса дополнила золотыми серьгами-висюльками и золотым плетеным браслетом на запястье, а также кольцом с крупным камнем на пальце.

Ее супруг Майкл Дуглас облачился в синий костюм, белую рубашку и темно-синий галстук. Пара позировала перед камерами фотографов в объятиях друг друга.

Напомним, звезда сериала "Уэнсдэй" Кэтрин Зета-Джонс продемонстрировала поклонникам свою шикарную фигуру.

Также Фокус писал, что голливудская актриса вышла на публику в платье с экстремальным декольте в сопровождении своего старшего сына.