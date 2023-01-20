У сукні з відвертим декольте: Кетрін Зета-Джонс із чоловіком з'явилася на червоній доріжці

Зіркове подружжя давно не з'являлося на публіці разом.

Related video

Кетрін Зета-Джонс та її чоловік Майкл Дуглас відвідали щорічну вечірку BAFTABurns Bash в Fairmont Miramar Hotel and Bungalows в Санта-Моніці, Каліфорнія. Про це пише InStyle.

Зета-Джонс обрала для появи на публіці ефектне вбрання. На 53-річній британській акторці була чорно-золота сукня фасону "русалка" з пікантним декольте та невеликим шлейфом. Знаменитість розпустила волосся, зробила насичений з акцентом на очах, використовуючи чорну підводку та блискучі тіні для повік, і нафарбувала губи коричневою помадою.

Свій розкішний вечірній аутфіт акторка доповнила золотими сережками-підвісками та золотим плетеним браслетом на зап'ясті, а також каблучкою з великим каменем на пальці.

Її чоловік Майкл Дуглас одягнув синій костюм, білу сорочку і темно-синю краватку. Пара позувала перед камерами фотографів в обіймах одне одного.

Нагадаємо, зірка серіалу "Венздей" Кетрін Зета-Джонс продемонструвала шанувальникам свою шикарну фігуру.

Також Фокус писав, що голлівудська актриса вийшла на публіку у сукні з екстремальним декольте у супроводі свого старшого сина.