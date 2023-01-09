53-річна Кетрін Зета-Джонс у прозорому комбінезоні зачарувала фігурою (фото)

Зірка продовжує радувати шанувальників яскравими фотографіями.

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Британська акторка, зірка серіалу "Венздей" Кетрін Зета-Джонс продемонструвала шанувальникам свою розкішну фігуру. У своєму Instagram-акаунті 53-річна знаменитість опублікувала фотографію з однієї з недавніх фотосесій.

На знімку Зета-Джонс грайливо усміхається та позує в напівпрозорому комбінезоні з мережива та чорних вставок.

Дуже відверте вбрання зірки чудово підкреслило її бездоганну струнку фігуру.

"Я щойно прокинулася та зрозуміла, що зараз вихідні. Я повертаюся в ліжко. Вдалої суботи", — побажала всім Кетрін.

Нагадаємо, відома британська акторка Кетрін Зета-Джонс зараз задіяна в серіалі "Венздей" режисера Тіма Бертона, де вона зіграла Мортішу Аддамс. До речі, днями стало відомо, що гучний серіал від Netflix "Венздей" продовжили на другий сезон. За попередньою інформацією, прем'єра нових серій очікується до кінця 2023 року.

Також Фокус писав, що голлівудська акторка вийшла на публіку в сукні з екстремальним декольте у супроводі свого старшого сина.