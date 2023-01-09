53-летняя Кэтрин Зета-Джонс в прозрачном комбинезоне очаровала фигурой (фото)

Звезда продолжает радовать фанатов яркими фотографиями.

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Британская актриса, звезда сериала "Уэнсдэй" Кэтрин Зета-Джонс продемонстрировала поклонникам свою шикарную фигуру. В своем Instagram-аккаунте 53-летняя знаменитость опубликовала фотографию с одной из недавних фотосессий.

На снимке Зета-Джонс игриво улыбается и позирует в полупрозрачном комбинезоне из кружева и черных вставок.

Весьма откровенный наряд звезды прекрасно подчеркнул ее безупречную стройную фигуру.

"Я только что проснулась и поняла, что сейчас же выходные. Я возвращаюсь в кровать. Удачной субботы", — пожелала всем Кэтрин.

Напомним, известная британская актриса Кэтрин Зета-Джонс сейчас задействована в сериале "Уэнсдэй" режиссера Тима Бертона, где сыграла Мортицию Аддамс. Кстати, на днях стало известно, что нашумевший сериал от Netflix "Уэнсдэй" продлили на второй сезон. По предварительной информации, премьера новых серий ожидается к концу 2023 года.

Также Фокус писал, что голливудская актриса вышла на публику в платье с экстремальным декольте в сопровождении своего старшего сына.