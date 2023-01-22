Попался на халатах: олигарх из РФ неудачно попытался спасти свою яхту от санкций (фото)

Миллиардер Виктор Вексельберг переименовал свою суперяхту "Танго", пытаясь вывести ее из-под ограничений. Его разоблачили благодаря 58 халатам, на которых было старое название судна.

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США обвинили двух бизнесменов в сокрытии яхты российского олигарха Виктора Вексельберга, который находится под американскими санкциями. Один из них – некий Виктор Осипов, имеющий двойное гражданство Швейцарии и РФ, второй – британец Ричард Мастерс, собственник компании Masters Yachts, которая занимается постройкой яхт. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Несмотря на санкции, введенные против Вексельберга, Осипов и Мастерс пытались обеспечить эксплуатацию яхты Виктора Вексельберга Tango, стоимостью в 90 миллионов долларов, сообщило министерство юстиции США.

51-летнему Владиславу Осипову и 52-летнему британцу Ричарду Мастерсу инкриминируют сговор с целью обмана США, нарушение санкционного режима, а также отмывание денег. Сам Виктор Вексельберг находится под санкциями США еще с 2018 года, его подозревали во вмешательстве в президентские выборы США, а его суперяхта была арестована в Испании вскоре после начала войны в Украине – в апреле 2022 года.

По данным американской стороны, они пытались вывести из-под санкций яхту Tango, используя американские компании и финансовую систему США, пытались скрыть принадлежность яхты Вексельберга и обеспечить ее эксплуатацию.

[ + – ] Яхта российского олигарха Вексельберга Фото: Yacht Charter Fleet

Бизнесмены разработали хитрый план. Они разработали схему использования фальшивого названия яхты — Fanta.

"В результате этой маскировки американские финансовые учреждения обработали транзакции на сотни тысяч долларов в пользу Tango, которые они не разрешили бы, если бы знали об участии Вексельберга в финансовых операциях", — говорится в сообщении Минюста.

Но Виктор Вексельберг сам себя выдал – она заказал у американской компании 58 роскошных халатов с логотипом яхты Tango, указывая в счетах на оплату новое фальшивое название своей яхты.

Ричарда Мастерса уже задержали в Испании по запросу США, ему грозит экстрадиция. В отношении Владимира Осипова выписан ордер на арест. Про него известно, что он является доверенным лицом миллиардера Вексельберга. Он является членом правления шотландской компании Charme Fashion Group, купленной Волигархом. Также его имя фигурировало в качестве секретаря председателя правления Renova Management AG, Zurich.

Напомним, Виктор Вексельберг считается одним из богатейших людей России и близким другом Владимира Путина. В 2021 году его состояние оценивалось в 9 миллиардов долларов. Он возглавляет московскую Renova Group — конгломерат, включающий в себя металлургические, горнодобывающие и другие активы. В частности, компании принадлежат горнодобывающие активы в ЮАР, Киргизии, Намибии и Монголии.

Напомним, ранее Фокус подробно писал о яхтах российских олигархов, которые были задержаны и арестованы по всему миру после начала войны в Украине. Некоторым удалось спрятать свои "игрушки", но многие суда оказались под арестом.