Попався на халатах: олігарх із РФ невдало спробував врятувати свою яхту від санкцій (фото)

Мільярдер Віктор Вексельберг перейменував свою суперяхту "Танго", намагаючись вивести її з-під обмежень. Його викрили завдяки 58 халатам, на яких була стара назва судна.

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США звинуватили двох бізнесменів у прихованні яхти російського олігарха Віктора Вексельберга, який перебуває під американськими санкціями. Один з них – такий собі Віктор Осипов, який має подвійне громадянство Швейцарії та РФ, другий – британець Річард Мастерс, власник компанії Masters Yachts, яка займається будівництвом яхт. Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

Незважаючи на санкції, введені проти Вексельберга, Осипов і Мастерс намагалися забезпечити експлуатацію яхти Віктора Вексельберга Tango, вартістю 90 мільйонів доларів, повідомило Міністерство юстиції США.

51-річному Владиславу Осипову та 52-річному британцю Річарду Мастерсу інкримінують змову з метою обману США, порушення санкційного режиму, а також відмивання грошей. Сам Віктор Вексельберг перебуває під санкціями США ще з 2018 року, його підозрювали у втручанні у президентські вибори США, а його суперяхту заарештували в Іспанії незабаром після початку війни в Україні – у квітні 2022 року.

За даними американської сторони, вони намагалися вивести з-під санкцій яхту Tango, використовуючи американські компанії та фінансову систему США, намагалися приховати належність яхти Вексельбергу та забезпечити її експлуатацію.

[ + – ] Яхта російського олігарха Вексельберга Фото: Yacht Charter Fleet

Бізнесмени розробили хитрий план. Вони створили схему використання фальшивої назви яхти — Fanta.

"В результаті цього маскування американські фінансові установи обробили транзакції на сотні тисяч доларів на користь Tango, які б вони не дозволили, якби знали про участь Вексельберга у фінансових операціях", — йдеться в повідомленні Мін'юсту.

Але Віктор Вексельберг сам себе видав – він замовив американській компанії 58 розкішних халатів з логотипом яхти Tango, вказуючи в рахунках на оплату нову фальшиву назву своєї яхти.

Річарда Мастерса вже затримали в Іспанії на запит США, йому загрожує екстрадиція. Стосовно Володимира Осипова виписано ордер на арешт. Про нього відомо, що він є довіреною особою мільярдера Вексельберга. Він є членом правління шотландської компанії Charme Fashion Group, купленої олігархом. Також його ім'я фігурувало як секретар голови правління Renova Management AG, Zurich.

Нагадаємо, Віктор Вексельберг вважається одним із найбагатших людей Росії та близьким другом Володимира Путіна. У 2021 році його статки оцінювалися в 9 мільярдів доларів. Він очолює московську Renova Group — конгломерат, що включає металургійні, гірничодобувні та інші активи. Зокрема, компанії належать гірничодобувні активи у ПАР, Киргизії, Намібії та Монголії.

Нагадаємо, раніше Фокус докладно писав про яхти російських олігархів, які були затримані та заарештовані по всьому світу після початку війни в Україні. Декому вдалося сховати свої "іграшки", але багато суден опинилися під арештом.