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Стиль жизни

Хейли Бибер кардинально сменила имидж (фото)

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Фото: Getty Images | Хейли Бибер

Звезда подиумов поэкспериментировала с прической.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер кардинально сменила имидж. Снимками в новом амплуа звезда подиумов поделилась в своем Instagram с 50 млн подписчиков.

Жена Джастина Бибера простилась с длинными волосами и стала обладательницей трендового каре. Хейли выложила несколько фотографий в зеркале и лаконично подписала их "упс".

Хейли Бибер Fullscreen
Хейли Бибер
Хейли Бибер Fullscreen
Хейли Бибер

Дочь американского актера Стивена Болдуина ранее не демонстрировала подобных причесок, поэтому этот опыт новый для модели.

Хейли Бибер Fullscreen
Хейли Бибер

Хейли Бибер с новой прической уже даже успели "поймать" папарацци Нью-Йорка, когда она вышла на прогулку в черном пальто, мини-юбке, светлой кофточке и с черными очками.

Хейли Бибер в Нью-Йорке

В 2018 году американская модель и канадский музыкант Джастин Бибер поженились всего через несколько месяцев после расставания певца с Селеной Гомес.

Сейчас звездные супруги часто официально и не официально выходят вместе в свет, однако общих детей у знаменитостей до сих пор нет.

Напомним, Хейли Бибер примерила футболку, продемонстрировавшую чувство самоиронии модели.

Также Фокус писал о комфортных образах для зимнего свидания 2023, которые накануне продемонстрировали Хейли и Джастин Бибер.