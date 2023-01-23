Хейли Бибер кардинально сменила имидж (фото)
Звезда подиумов поэкспериментировала с прической.
26-летняя американская модель Хейли Бибер кардинально сменила имидж. Снимками в новом амплуа звезда подиумов поделилась в своем Instagram с 50 млн подписчиков.
Жена Джастина Бибера простилась с длинными волосами и стала обладательницей трендового каре. Хейли выложила несколько фотографий в зеркале и лаконично подписала их "упс".
Дочь американского актера Стивена Болдуина ранее не демонстрировала подобных причесок, поэтому этот опыт новый для модели.
Хейли Бибер с новой прической уже даже успели "поймать" папарацци Нью-Йорка, когда она вышла на прогулку в черном пальто, мини-юбке, светлой кофточке и с черными очками.
В 2018 году американская модель и канадский музыкант Джастин Бибер поженились всего через несколько месяцев после расставания певца с Селеной Гомес.
Сейчас звездные супруги часто официально и не официально выходят вместе в свет, однако общих детей у знаменитостей до сих пор нет.
Напомним, Хейли Бибер примерила футболку, продемонстрировавшую чувство самоиронии модели.
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