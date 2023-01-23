Хейли Бибер кардинально сменила имидж (фото)

Звезда подиумов поэкспериментировала с прической.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер кардинально сменила имидж. Снимками в новом амплуа звезда подиумов поделилась в своем Instagram с 50 млн подписчиков.

Жена Джастина Бибера простилась с длинными волосами и стала обладательницей трендового каре. Хейли выложила несколько фотографий в зеркале и лаконично подписала их "упс".

[ + – ] Хейли Бибер [ + – ] Хейли Бибер

Дочь американского актера Стивена Болдуина ранее не демонстрировала подобных причесок, поэтому этот опыт новый для модели.

[ + – ] Хейли Бибер

Хейли Бибер с новой прической уже даже успели "поймать" папарацци Нью-Йорка, когда она вышла на прогулку в черном пальто, мини-юбке, светлой кофточке и с черными очками.

[ + – ] Хейли Бибер в Нью-Йорке

В 2018 году американская модель и канадский музыкант Джастин Бибер поженились всего через несколько месяцев после расставания певца с Селеной Гомес.

Сейчас звездные супруги часто официально и не официально выходят вместе в свет, однако общих детей у знаменитостей до сих пор нет.

Напомним, Хейли Бибер примерила футболку, продемонстрировавшую чувство самоиронии модели.

Также Фокус писал о комфортных образах для зимнего свидания 2023, которые накануне продемонстрировали Хейли и Джастин Бибер.