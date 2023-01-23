Гейлі Бібер кардинально змінила імідж (фото)

Зірка подіумів поекспериментувала із зачіскою.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер кардинально змінила імідж. Знімками в новому амплуа зірка подіумів поділилася у своєму Instagram з 50 млн підписників.

Дружина Джастіна Бібера попрощалася з довгим волоссям та стала власницею трендового каре. Гейлі виклала кілька фото у дзеркалі та лаконічно підписала їх "упс".

[ + – ] Гейлі Бібер [ + – ] Гейлі Бібер

Донька американського актора Стівена Болдвіна раніше не демонструвала подібних зачісок, тому цей досвід є новим для моделі.

[ + – ] Гейлі Бібер

Гейлі Бібер з новою зачіскою вже навіть встигли "зловити" папараці Нью-Йорка, коли вона вийшла на прогулянку у чорному пальті, мініспідниці, світлій кофтині та з чорними окулярами.

[ + – ] Гейлі Бібер у Нью-Йорку

У 2018 році американська модель та канадський музикант Джастін Бібер одружилися всього за кілька місяців після розставання співака із Селеною Гомес.

Наразі зіркове подружжя часто офіційно та не офіційно виходить разом у світ, проте спільних дітей у знаменитостей досі немає.

Нагадаємо, Гейлі Бібер приміряла футболку, яка продемонструвала почуття самоіронії моделі.

Також Фокус писав про комфортні образи для зимового побачення 2023, які напередодні продемонстрували Гейлі та Джастін Бібер.