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Стиль жизни

Видео Виктории Бекхэм без макияжа раскритиковали ее подписчики

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Фото: Getty Images | Виктория Бекхэм

Предприниматель рекламирует новые средства своего косметического бренда.

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48-летняя британская дизайнер и певица Виктория Бекхэм показала себя без макияжа. Соответствующим видео она поделилась в своем Instagram с более чем 30 млн подписчиков.

Жена Дэвида Бекхэма прорекламировала новое косметическое средство своего бренда и продемонстрировала на своем примере, как им пользоваться.

"Тил чувствуется таким правильным, таким свежим прямо сейчас. Это говорит о многом — мало ли ты используешь, много ли! Для Surfside, новейшего дополнения к моей семье Satin Kajal Liner, мы создали идеальный оттенок; транспортный, глубокий матовый сине-зеленый, который прекрасно выглядит на каждом 💙.Покупайте сейчас на VictoriaBeckhamBeauty.com #VictoriaBeckhamBeauty #CleanBeauty", — подписала ролик британская знаменитость и мама четырех.

Виктория Бекхэм

Впрочем, подписчики Виктории Бекхэм подвергли критике ее новое видео.

"Без макияжа, как здесь сказать, что у тебя явно есть 🙈", "без макияжа??", "Почему она обманывает своих подписчиков" — пишут фолловеры жены знаменитого футболиста, намекая на то, что она явно даже в начале видео накрашена.

Напомним, у бренда одежды Виктории Бекхэм серьезные долги, которые только растут.

Также Фокус писал о нежно-розовом платье из новой коллекции бренда Виктории Бекхэм.