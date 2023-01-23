Відео Вікторії Бекхем без макіяжу розкритикували її підписники

Бізнеследі рекламує нові засоби свого косметичного бренду.

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48-річна британська дизайнерка та співачка Вікторія Бекхем показала себе без макіяжу. Відповідним відео вона поділилася у своєму Instagram з понад 30 млн підписників.

Дружина Девіда Бекхема прорекламувала новий косметичний засіб свого бренду та продемонструвала на власному прикладі, як ним користуватися.

"Тіл відчувається таким правильним, таким свіжим прямо зараз. Це говорить про багато — чи мало ти використовуєш, чи багато! Для Surfside, найновішого доповнення до моєї сім'ї Satin Kajal Liner, ми створили ідеальний відтінок; транспортний, глибокий матовий синьо-зелений, який чудово виглядає на кожному💙. Купуйте зараз на VictoriaBeckhamBeauty.com #VictoriaBeckhamBeauty #CleanBeauty", — підписала ролик британська знаменитість та мама чотирьох.

[ + – ] Вікторія Бекхем

Втім, підписники Вікторії Бекхем розкритикували її нове відео.

"Без макіяжу, як тут сказати, що в тебе явно є 🙈", "без макіяжу??", "чому вона обманює своїх підписників" — пишуть фоловери дружини знаменитого футболіста, натякаючи на те, що вона явно навіть на початку відео нафарбована.

Нагадаємо, у бренду одягу Вікторії Бекхем серйозні борги, які лише зростають.

Також Фокус писав про ніжно-рожеву сукню з нової колекції бренду Вікторії Бекхем.