"Леопард снова в моде". В Сети создают мемы об Олафе Шольце

Немецкий канцлер оттягивает решение предоставить танки Украине, чем спровоцировал волну мемов и просьб от украинцев.

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В Сети активно начали создавать мемы о немецком канцлере Олафе Шольце, который блокирует предоставление Украине танков "Леопард".

Украинцы предполагают, что легче было бы договориться с Олафом из мультфильма "Ледяное сердце". А украинские девушки главной причиной плохого настроения считают то, что Германия до сих пор не решила предоставить танки Украине.

Также пользователи Сети вспомнили практику офисов в Днепре и предлагают им звонить не россиянам, а Олафу Шольцу, чтобы тот активнее решил вопрос "Леопардов".

Некоторые украинцы прямо отмечают канцлера Германии и просят его предоставить танки.

Кроме этого, пользователи шутят о том, что ситуация с немецкими танками почти столетие назад не была столь желанной, как сейчас.

"А еще каких-нибудь два года назад эту карикатуру можно было бы трактовать как: Олаф Шольц пытается остановить польское вторжение в Украину", — комментируют украинцы мем, на котором немецкий политик пытается удержать танк на границе с Украиной.

Не забыли пользователи и о Борисе Джонсоне, бывшем премьер-министре Великобритании.

"Когда твоя страна дала танки и ты ждешь, пока Шольф раздуплится в этой жизни, чтобы сделать то же самое", — комментируют украинцы фото британского политика во время его недавнего визита в Киевскую область.

Также пользователи Сети шутят о страстной любви между Олафом Шольцом и леопардами, поэтому предлагают искать такую вторую половинку, которая будет держаться за вас, как Шольц за "леопардов".

Появились упоминания и об эко-активистке Грете Тунберг. Украинцы предлагают сказать деятелю, что немецкий канцлер держит леопардов в неволе, поэтому их срочно нужно привезти в донецкие степи.

Вспомнили креативные украинцы и об Андрее Богдане, назвав его Леопардом.

Также пользователи шутят о том, как Олаф Шольц убегает от своих обещаний дать Украине танки.

А украинский ресторатор Евгений Клопотенко интересуется, какой же на вкус тот леопард и похож ли он на кота.

Украинские девушки же намекают, что животные принты снова вернулись в моду, поэтому стоит достать из шкафа свои леопардовые лосины.

А польское издание Wprost разместило на своей свежей обложке карикатуру, в которой сравнили немецкого политика со страусом, прячущим голову в песок.

Напомним, поведение Олафа Шольца начало раздражать Пентагон.

Также Фокус писал о свежих мемах о размещении ПВО на крышах зданий в РФ.