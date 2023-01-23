"Леопард снова в моде". В Сети создают мемы об Олафе Шольце
Немецкий канцлер оттягивает решение предоставить танки Украине, чем спровоцировал волну мемов и просьб от украинцев.
В Сети активно начали создавать мемы о немецком канцлере Олафе Шольце, который блокирует предоставление Украине танков "Леопард".
Украинцы предполагают, что легче было бы договориться с Олафом из мультфильма "Ледяное сердце". А украинские девушки главной причиной плохого настроения считают то, что Германия до сих пор не решила предоставить танки Украине.
Также пользователи Сети вспомнили практику офисов в Днепре и предлагают им звонить не россиянам, а Олафу Шольцу, чтобы тот активнее решил вопрос "Леопардов".
Некоторые украинцы прямо отмечают канцлера Германии и просят его предоставить танки.
Кроме этого, пользователи шутят о том, что ситуация с немецкими танками почти столетие назад не была столь желанной, как сейчас.
"А еще каких-нибудь два года назад эту карикатуру можно было бы трактовать как: Олаф Шольц пытается остановить польское вторжение в Украину", — комментируют украинцы мем, на котором немецкий политик пытается удержать танк на границе с Украиной.
Не забыли пользователи и о Борисе Джонсоне, бывшем премьер-министре Великобритании.
"Когда твоя страна дала танки и ты ждешь, пока Шольф раздуплится в этой жизни, чтобы сделать то же самое", — комментируют украинцы фото британского политика во время его недавнего визита в Киевскую область.
Также пользователи Сети шутят о страстной любви между Олафом Шольцом и леопардами, поэтому предлагают искать такую вторую половинку, которая будет держаться за вас, как Шольц за "леопардов".
Появились упоминания и об эко-активистке Грете Тунберг. Украинцы предлагают сказать деятелю, что немецкий канцлер держит леопардов в неволе, поэтому их срочно нужно привезти в донецкие степи.
Вспомнили креативные украинцы и об Андрее Богдане, назвав его Леопардом.
Также пользователи шутят о том, как Олаф Шольц убегает от своих обещаний дать Украине танки.
А украинский ресторатор Евгений Клопотенко интересуется, какой же на вкус тот леопард и похож ли он на кота.
Украинские девушки же намекают, что животные принты снова вернулись в моду, поэтому стоит достать из шкафа свои леопардовые лосины.
А польское издание Wprost разместило на своей свежей обложке карикатуру, в которой сравнили немецкого политика со страусом, прячущим голову в песок.
Напомним, поведение Олафа Шольца начало раздражать Пентагон.
Также Фокус писал о свежих мемах о размещении ПВО на крышах зданий в РФ.