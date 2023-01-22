"Железный купол" и никакой паники: сеть взорвалась мемами из-за ПВО на крышах в Москве (фото)

Пользователи сети шутят, что из-за появления дополнительной защиты в виде ПВО в Москве может подорожать стоимость аренды или покупки жилья.

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В Москве обеспокоенные жители стали делиться фотографиями систем ПВО, которые устанавливают на крышах зданий в черте города. Очередное орудие водрузили на крышу здания ГУМВД Москвы на Петровке, 38. Ранее российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" поставили на здание Минобороны РФ, также сообщается, что ПВО разместили на офисном здании в Тетеринском переулке. Причем процесс установки орудия на крышу подъемным краном снимали шокированные пациенты из расположенной рядом больницы.

А член комитета по обороне Госдумы Евгений Лебедев предположил, что все эти кадры — фейк. "Я ничего об этом не знаю. Я думаю, это фейки, монтаж", — заявил член Госдумы., несмотря на то, что в Сети полно фото и видео ПВО.

[ + – ] ПВО в Москве

Также комплексы ПВО развернули в парке "Лосиный остров" и в Измайловском парке, где ради этого, как сообщают местные жители, уже вырубили огромное количество деревьев.

Над установкой ПВО на крышах в Москве иронизируют и в самой Москве и в Украине. Так что в сети появилось огромное количество мемов. О новой "линии обороны" Москвы уже слагают анекдоты.

[ + – ] Про московское ПВО уже выдумывают анекдоты Фото: Соцсети

А также предполагают, почему их размещают именно так. Некоторые предполагают, что таким образом "железным куполом" накрывают Кремль.

Фото: Соцсети

Больше всего пользователям нравится ПВО, "незаметно" поставленное на крыше Министерства обороны РФ, так как оно было одним из первых.

А поскольку Минобороны в России возглавляет Сергей Шойгу, то в мемы попало и его знаменитое имение в восточном стиле, построенное на престижной Рублевке.

[ + – ] Имение Сергея Шойгу на Рублевке Фото: Соцсети

Также "досталось" и президенту РФ Владимиру Путину, благодаря которому москвичи теперь имеют удовольствие наблюдать военные орудия из собственных окон.

Кто-то даже создал мем с киевским ответом на ПВО на крышах. Только тут фигурирует знаменитое здание театра на киевском Подоле.

[ + – ] "Киевский ответ" московским ПВО на крышах Фото: Соцсети

Интересно, что в Кремле не комментируют установку ЗРК "Панцирь-С1" на крыше Министерства обороны России да и размещение остальных систем. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков посоветовал журналистам обращаться за комментариями в Минобороны, но там ничего не сообщают.

В отчете Института изучения войны (ISW) сообщается, что ПВО в центре Москвы устанавливают, чтобы создать внутри страны информационные условия для затяжной войны в Украине. В РФ хотят изобразить войну с Украиной более "опасной" для россиян.