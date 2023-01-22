"Железный купол" и никакой паники: сеть взорвалась мемами из-за ПВО на крышах в Москве (фото)
Пользователи сети шутят, что из-за появления дополнительной защиты в виде ПВО в Москве может подорожать стоимость аренды или покупки жилья.
В Москве обеспокоенные жители стали делиться фотографиями систем ПВО, которые устанавливают на крышах зданий в черте города. Очередное орудие водрузили на крышу здания ГУМВД Москвы на Петровке, 38. Ранее российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" поставили на здание Минобороны РФ, также сообщается, что ПВО разместили на офисном здании в Тетеринском переулке. Причем процесс установки орудия на крышу подъемным краном снимали шокированные пациенты из расположенной рядом больницы.
А член комитета по обороне Госдумы Евгений Лебедев предположил, что все эти кадры — фейк. "Я ничего об этом не знаю. Я думаю, это фейки, монтаж", — заявил член Госдумы., несмотря на то, что в Сети полно фото и видео ПВО.
Также комплексы ПВО развернули в парке "Лосиный остров" и в Измайловском парке, где ради этого, как сообщают местные жители, уже вырубили огромное количество деревьев.
Над установкой ПВО на крышах в Москве иронизируют и в самой Москве и в Украине. Так что в сети появилось огромное количество мемов. О новой "линии обороны" Москвы уже слагают анекдоты.
А также предполагают, почему их размещают именно так. Некоторые предполагают, что таким образом "железным куполом" накрывают Кремль.
Больше всего пользователям нравится ПВО, "незаметно" поставленное на крыше Министерства обороны РФ, так как оно было одним из первых.
А поскольку Минобороны в России возглавляет Сергей Шойгу, то в мемы попало и его знаменитое имение в восточном стиле, построенное на престижной Рублевке.
Также "досталось" и президенту РФ Владимиру Путину, благодаря которому москвичи теперь имеют удовольствие наблюдать военные орудия из собственных окон.
Кто-то даже создал мем с киевским ответом на ПВО на крышах. Только тут фигурирует знаменитое здание театра на киевском Подоле.
Интересно, что в Кремле не комментируют установку ЗРК "Панцирь-С1" на крыше Министерства обороны России да и размещение остальных систем. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков посоветовал журналистам обращаться за комментариями в Минобороны, но там ничего не сообщают.
В отчете Института изучения войны (ISW) сообщается, что ПВО в центре Москвы устанавливают, чтобы создать внутри страны информационные условия для затяжной войны в Украине. В РФ хотят изобразить войну с Украиной более "опасной" для россиян.