"Залізний купол" та жодної паніки: мережа вибухнула мемами через ППО на дахах у Москві (фото)

Користувачі мережі жартують, що через появу додаткового захисту у вигляді ППО в Москві може подорожчати вартість оренди або купівлі житла.

Related video

У Москві стурбовані мешканці почали ділитися фотографіями систем ППО, які встановлюють на дахах будівель у межах міста. Чергову зброю поставили на дах будівлі ГУМВС Москви на Петрівці, 38. Раніше російський зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) "Панцир-С1" поставили на будівлю Міноборони РФ, повідомляється, що ППО розмістили на офісній будівлі в Тетеринському провулку. Причому процес встановлення зброї на дах підйомним краном знімали шоковані пацієнти з лікарні.

А член комітету з оборони Держдуми Євген Лебедєв припустив, що всі ці кадри – фейк. "Я нічого про це не знаю. Я думаю, це фейки, монтаж", — заявив член Держдуми, незважаючи на те, що в Мережі повно фото та відео ППО.

[ + – ] ППО у Москві

Також комплекси ППО розгорнули в парку "Лосиний острів" та в Ізмайлівському парку, де задля цього, як повідомляють місцеві жителі, вже вирубали величезну кількість дерев.

Над встановленням ППО на дахах у Москві іронізують і в самій Москві, і в Україні. Тож у мережі з'явилася величезна кількість мемів. Про нову "лінію оборони" Москви вже складають анекдоти.

[ + – ] Про московське ППО вже вигадують анекдоти Фото: Соцмережi

А також припускають, чому їх розміщують саме так. Дехто припускає, що таким чином "залізним куполом" накривають Кремль.

Фото: Соцмережi

Найбільше користувачам подобається ППО, "непомітно" поставлене на даху Міністерства оборони РФ, оскільки воно було одним із перших.

А оскільки Міноборони в Росії очолює Сергій Шойгу, то до мемів потрапив і його знаменитий маєток у східному стилі, збудований на престижній Рубльовці.

[ + – ] Маєток Сергія Шойгу на Рубльовці Фото: Соцмережi

Також "дісталося" і президенту РФ Володимиру Путіну, завдяки якому москвичі тепер мають задоволення спостерігати військову зброю зі своїх вікон.

Хтось навіть створив мем із київською відповіддю на ППО на дахах. Тільки тут фігурує знаменита будівля театру на київському Подолі.

[ + – ] "Київська відповідь" московським ППО на дахах Фото: Соцмережi

Цікаво, що в Кремлі не коментують установку ЗРК "Панцир-С1" на даху Міністерства оборони Росії та розміщення інших систем. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков порадив журналістам звертатися за коментарями до Міноборони, але там нічого не повідомляють.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомляється, що ППО в центрі Москви встановлюють, щоб створити у країні інформаційні умови для затяжної війни в Україні. У РФ хочуть зобразити війну з Україною "небезпечнішою" для росіян.