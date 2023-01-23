"Леопард знову у моді". У мережі створюють меми про Олафа Шольца

Німецький канцлер відтягує рішення надати танки Україні, чим спровокував хвилю мемів та прохань від українців.

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У мережі активно почали створювати меми про німецького канцлера Олафа Шольца, який блокує надання Україні танків "Леопард".

Українці припускають, що легше було би домовитися з Олафом з мультфільму "Крижане серце". А українські дівчата головною причиною поганого настрою наразі вважають те, що Німеччина досі не вирішила надати танки Україні.

Також користувачі мережі пригадали практику офісів у Дніпрі та пропонують їм телефонувати тепер не росіянам, а Олафу Шольцу, щоб той активніше вирішив питання "Леопардів".

Деякі українці прямо тегають канцлера Німеччини та просять його надати танки.

Окрім цього, користувачі жартують про те, що ситуація з німецькими танками майже століття тому не була такою бажаною, як зараз.

"А ще якихось два роки тому цю карикатуру можна було би трактувати як: Олаф Шольц намагається зупинити польське вторгнення в Україну", — коментують українці мем, на якому німецький політик намагається втримати танк на кордоні з Україною.

Не забули користувачі і про Бориса Джонсона, колишнього прем'єр-міністра Великобританії.

"Коли твоя країна дала танки і ти чекаєш, поки Шольф роздуплиться в цьому житті, щоб зробити те ж саме", — коментують українці фото британського політика під час його нещодавнього візиту на Київщину.

Також користувачі мережі жартують про палке кохання між Олафом Шольцом та леопардами, то ж пропонують шукати таку другу половинку, яка буде триматися за вас, як Шольц за "леопардів".

З'явилися згадки і про екоактивістку Грету Тунберг. Українці пропонують сказати діячці, що німецький канцлер тримає леопардів у неволі, тому їх терміново треба привезти в донецькі степи.

Пригадали креативні українці і про Андрія Богдана, назвавши його тим самим Леопардом.

Також користувачі жартують про те, як Олаф Шольц втікає від своїх обіцянок дати Україні танки.

А український ресторатор Євген Клопотенко цікавиться, який же на смак той леопард і чи схожий він на кота.

Українські дівчата ж натякають, що тваринні принти знову повернулися у моду, тому варто дістати із шафи свої леопардові лосини.

А польське видання Wprost розмістило на своїй свіжій обкладинці карикатуру, у якій порівняли німецького політика із страусом, який ховає голову у пісок.

Нагадаємо, поведінка Олафа Шольца почала дратувати Пентагон.

Також Фокус писав про свіжі меми щодо розміщення ППО на дахах будівель у РФ.