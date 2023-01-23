Нашли затонувшую лодку Аль Капоне, на которой он устраивал вечеринки во время "сухого закона"

Знаменитый гангстер превратил бывшую баржу в плавучий танцевальный зал с живой музыкой и баром.

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Водолазы нашли и сфотографировали на дне озера Шарлевуа в штате Мичиган затонувшую лодку печально известного гангстера Аль Капоне, на которой он устраивал шикарные вечеринки с выпивкой во время "сухого закона", который действовал в США с 1920 по 1933 год. Было запрещено производить, транспортировать и продавать алкоголь, но Аль Капоне это не останавливало. Об этом пишет Daily Mail.

Его знаменитая "барная лодка" Keuka была построена еще в 1889 году как лесовоз, а гангстеру она досталась в 1928 году.

Аль Капоне превратил ее в плавучий танцевальный зал с живой музыкой, казино и баром. Где можно было напиться не смотря на "сухой закон" и запрет на продажу алкоголя. Местные жители даже рассказывали легенды о том, как с озера доносились музыка и песни по ночам. Как известно, "сухой закон" привел к увеличению незаконного производства и продаже спиртных напитков (известной как "бутлегерство"), распространению "спикизи" (нелегальных мест для выпивки) и сопутствующего росту насилия со стороны банд и организованной преступности. В итоге в 1933 "сухой закон" был отменен, но гангстеры вроде Аль Капоне на нем отлично заработали.

[ + – ] "Кеука" до того, как стала "барной лодкой" Аль Капоне Фото: Chris Roxburgh

Судьба "барной лодки" была незавидной, ее управляющего застрелил пьяный посетитель, а в августе 1932 года она таинственным образом затонула. По слухам, она была такой ветхой, что был нанят специальный человек, который откачивал воду из трюма каждый вечер. За эту работу ему платили виски.

Но неплохо сохранилась на дне озера. Водолазам Крису Роксбургу и Ли Розенбергу удалось сфотографировать останки "Кеуки".

"Местные жители рассказывали, что Капоне и его люди снабжали это судно-казино выпивкой во время его работы в эпоху сухого закона, с 1929 по 1932 год. У Капоне был дом недалеко от Шарлевуа, и люди рассказывают, что часто видели его в те годы. У него было несколько подпольных винокурен в северном Мичигане, веь отсуда было легко добраться до Чикаго", — рассказал Роксбург.

Он выяснил, что, согласно рассказам старожилов, "Кеуку" затопила местная церковная группа, уставшая от "дьявольских вечеринок, выпивки, музыки и продажных женщин".

"Когда я погружаюсь на этот затонувший корабль, я представляю, как это было в 1929 году, когда вечеринки и азартные игры были в самом разгаре, а выпивка лилась рекой. Он огромен, а высотой – более двух этажей", — рассказал водолаз.

Фото: Chris Roxburgh Фото: Chris Roxburgh Фото: Chris Roxburgh

Корабль "Кеука" был одним из мест, где все знали, "что там можно выпить запретного алкоголя во время "сухого закона", сообщает мичиганская газета Northern Express.

Озеро Шарлевуа было выбрано неслучайно, если бы нагрянула полиция, то "барная лодка" легко бы ушла от преследования и высадила своих веселых пассажиров на берег.

Напомним, Аль Капоне, пожалуй, самый известный мафиози в американской истории. Его имя даже стало нарицательным.

Сын итальянских эмигрантов, Аль Капоне начинал как вышибала в бильярдном клубе, но скоро стал одним из самых влиятельных гангстеров Чикаго. Он занимался сутенерством, вымогательствами, бутлегерством, безжалостно истреблял конкурентов, главным образом ирландские банды. Ему приписывают изобретение рэкета и понятие "отмывание денег". Он и правда их отмывал через сеть своих прачечных.

Он был активным участником банды "Пять углов" из Нью-Йорка, куда ему пришлось уехать, из-за того, что им интересовалась полиция.

Даже его кличка "Лицо со шрамом" стала нарицательной. Примечательно, но шрам на щеке Капоне получил во время драки в борделе, но стеснялся этого и рассказывал, что это ранение он получил на войне.

После знаменитой "Резни в День святого Валентина", когда Капоне и его подручные убили ирландских конкурентов, переодевшись в полицейских, им всерьез заинтересовались правоохранители. В итоге, 18 октября 1931 года Капоне был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорен к 11 годам заключения в федеральной тюрьме.

Капоне на тот момент был уже серьезно болен сифилисом, так что когда он вышел из знаменитой тюрьмы Алькатрас, он уже был заражен сифилисом, венерическим заболеванием, которое в запущенных случаях было неизлечимым. Когда его выпустили досрочно в 1939 году, болезнь серьезно повлияла на его психическое и физическое здоровье. Врачи сообщили, что у Капоне был разум 12-летнего ребенка. Остаток своей жизни знаменитый гангстер прожил со своей семьей во Флориде, где и умер в 1947 году в возрасте 48 лет.

Напомним, в прошлом году, в болотах Южной Каролины нашли винокурню, где варила самогон банда Аль Капоне. Болота, где нашли остатки винокурни, называли "Адской дырой", а полицейские говорили, что запах спиртного разносится на многие километры.