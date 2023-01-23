Знайшли затонулий човен Аль Капоне, на якому він влаштовував вечірки під час "сухого закону"

Знаменитий гангстер перетворив колишню баржу на плавучий танцювальний зал із живою музикою та баром.

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Водолази знайшли і сфотографували на дні озера Шарлевуа в штаті Мічиган затонулий човен сумнозвісного гангстера Аль Капоне, на якому він влаштовував шикарні вечірки з випивкою під час "сухого закону", який діяв у США з 1920 по 1933 роки. Було заборонено виробляти, транспортувати та продавати алкоголь, але Аль Капоне це не зупиняло. Про це пише Daily Mail.

Його знаменитий "барний човен" Keuka був побудований ще в 1889 році як лісовоз, а гангстеру він дістався в 1928 році.

Аль Капоне перетворив його на плавучий танцювальний зал з живою музикою, казино та баром. Де можна було напитися, незважаючи на "сухий закон" та заборону на продаж алкоголю. Місцеві жителі навіть розповідали легенди про те, як з озера долинали музика та пісні ночами. Як відомо, "сухий закон" призвів до збільшення незаконного виробництва та продажу спиртних напоїв (відомого як "бутлегерство"), поширення "спікізі" (нелегальних місць для випивки) та супутнього зростання насильства з боку банд та організованої злочинності. У результаті 1933 " сухий закон " було скасовано, але гангстери, на кшталт Аль Капоне, під час його дії чудово заробили.

[ + – ] "Кеука" до того, як став "барним човном" Аль Капоне Фото: Chris Roxburgh

Доля "барного човна" була незавидною, його керуючого застрелив п'яний відвідувач, а в серпні 1932 року він таємниче затонув. За чутками, човен був настільки старим, що було найнято спеціальну людину, яка відкачувала воду з трюму щовечора. За цю роботу їй платили віскі.

Але непогано зберігся на дні озера. Водолазам Крісу Роксбургу та Лі Розенбергу вдалося сфотографувати останки "Кеукі".

"Місцеві жителі розповідали, що Капоне та його люди постачали це судно-казино випивкою під час його роботи в епоху сухого закону, з 1929 по 1932 рік. У Капоні був будинок неподалік Шарлевуа, і люди розповідають, що часто бачили його в ті роки У нього було кілька підпільних винокурень у північному Мічигані, відсуду було легко дістатися до Чикаго», — розповів Роксбург.

Він з'ясував, що, згідно з розповідями старожилів, "Кеуку" затопила місцева церковна група, яка втомилася від "диявольських вечірок, випивки, музики та продажних жінок".

"Коли я поринаю на цей затонулий корабель, я уявляю, як це було в 1929 році, коли вечірки та азартні ігри були в самому розпалі, а випивка лилася річкою. Він величезний, а заввишки – понад два поверхи", — розповів водолаз.

Фото: Chris Roxburgh Фото: Chris Roxburgh Фото: Chris Roxburgh

Корабель "Кеука" був одним із місць, де всі знали, "що там можна випити забороненого алкоголю під час "сухого закону", повідомляє мічиганська газета Northern Express.

Озеро Шарлевуа було обрано невипадково, якби нагрянула поліція, то "барний човен" легко б уникнув переслідування і висадив своїх веселих пасажирів на берег.

Нагадаємо, Аль Капоне, мабуть, найвідоміший мафіозі в американській історії. Його ім'я навіть стало загальним.

Син італійських емігрантів, Аль Капоне починав як вибивала в більярдному клубі, але незабаром став одним із найвпливовіших гангстерів Чикаго. Він займався сутенерством, здирствами, бутлегерством, безжально винищував конкурентів, головним чином ірландські банди. Йому приписують винахід рекету та поняття "відмивання грошей". Він і справді їх відмивав через мережу своїх пралень.

Він був активним учасником банди "П'ять кутів" із Нью-Йорка, куди йому довелося виїхати, через те, що ним цікавилася поліція.

Навіть його прізвисько "Обличчя зі шрамом" стало загальним. Примітно, але шрам на щоці Капоні отримав під час бійки в борделі, але соромився і розповідав, що це поранення він отримав на війні.

Після знаменитої "Різанини в День святого Валентина", коли Капоне та його підручні вбили ірландських конкурентів, переодягнувшись у поліцейських, їм всерйоз зацікавилися правоохоронці. У результаті, 18 жовтня 1931 року Капоне було визнано винним у ухилянні від сплати податків і засуджено до 11 років ув'язнення у федеральній в'язниці.

Капоне на той момент був уже серйозно хворий на сифіліс, так що коли він вийшов зі знаменитої в'язниці Алькатрас, він уже був заражений сифілісом, венеричним захворюванням, яке в запущених випадках було невиліковним. Коли його випустили достроково у 1939 році, хвороба серйозно вплинула на його психічне та фізичне здоров'я. Лікарі повідомили, що у Капоні був розум 12-річної дитини. Залишок свого життя знаменитий гангстер прожив зі своєю родиною у Флориді, де й помер 1947 року у віці 48 років.

Нагадаємо, торік у болотах Південної Кароліни знайшли винокурню, де варила самогон банда Аль Капоне. Болота, де знайшли залишки винокурні, називали "пекельною діркою", а поліцейські казали, що запах спиртного розноситься на багато кілометрів.