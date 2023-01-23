Не только красиво. В чем польза от обилия комнатных растений в доме

Цветы в доме выступают невидимыми психотерапевтами и помогают снять стресс после трудного дня.

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Комнатные растения не только украшают интерьер, но и нормализуют нервную систему, дарят чувство уюта и комфорта. Однако далеко не все задумываются о том, в чем же состоит сила цветов в квартире, как именно они влияют на психическое здоровье. На этот вопрос ответил ресурс А Нealthier.

Ученые десятилетиями изучали вопрос того, как времяпрепровождение на природе действует на людей, почему прогулки на свежем воздухе и в парках благотворно влияют на психику и расслабляют. Оказывается, что аналогичные процессы происходят, когда человек проводит время в доме, где много зелени.

Снижение стресса

На нервной системе человека сказывается не только время, которое он проводит среди вазонов с цветами, но и уход за растениями. Полив, опрыскивание, пересадка, а затем наблюдение за результатами своей работы дарит людям положительные эмоции, а физическая работа позволяет переключиться на процесс созидания, отодвинув в сторону тревоги и беспокойство.

Также результатом ухода за цветами являются снижение частоты сердечных сокращений, понижение кровяного давления.

Фото: Getty

Умственный импульс

Растения также могут дать нам заряд энергии, когда мы больше всего в ней нуждаемся. Исследования показали, что наличие комнатных растений помогает снизить умственную усталость, будь то дома или в офисе. Сосредоточение внимания на растениях может помочь ослабить негативные эмоции и заставить людей чувствовать себя более свежими.

Фото: Getty

Моральное удовлетворение

Наблюдение за растущими или цветущими растениями, прикосновение к ним, возможность ощущать их текстуру позволяют улучшить настроение. Некоторые комнатные растения также известны своим успокаивающим ароматом. Например, если слегка притронуться к цветку лаванды в горшке, то ее аромат окажет успокаивающее действие.

Как добиться максимального эффекта

Хотя растения влияют на каждого человека по-разному, некоторые исследования показали, что есть способы максимизировать положительное влияние комнатных растений. Так, согласно исследованиям, эффект от комнатных растений начинает ощущаться, когда их в комнате больше пяти. Чем зеленее их цвет, тем большее умственное воздействие они оказывают.

Живые цветы гораздо благотворнее влияют на людей, чем искусственные растения, картины или фото с цветами.

Еще один секрет – правильная расстановка вазонов. Размещение растений в пределах трех метров от людей оказывает наибольшее влияние.

Напомним, ранее Фокус писал, какие растения нужно посадить, чтобы побороть влажность в доме.