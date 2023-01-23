Не лише гарно. У чому користь від великої кількості кімнатних рослин у будинку

Квіти в будинку виступають невидимими психотерапевтами та допомагають зняти стрес після важкого дня.

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Кімнатні рослини не лише прикрашають інтер'єр, а й нормалізують нервову систему, дарують почуття затишку та комфорту. Однак далеко не всі замислюються про те, в чому полягає сила квітів у квартирі, як саме вони впливають на психічне здоров'я. На це запитання відповів ресурс А Нealthier.

Вчені десятиліттями вивчали питання того, як дозвілля на природі діє на людей, чому прогулянки на свіжому повітрі та в парках благотворно впливають на психіку та розслабляють. Виявляється, що аналогічні процеси відбуваються, коли людина проводить час у будинку, де багато зелені.

Зниження стресу

На нервовій системі людини позначається як час, який вона проводить серед вазонів з квітами, так і догляд за рослинами. Полив, обприскування, пересадка, а потім спостереження за результатами своєї роботи дарують людям позитивні емоції, а фізична робота дозволяє переключитися на процес творення, відсунувши у бік тривоги та занепокоєння.

Також результатом догляду за квітами є зниження частоти серцевих скорочень та зниження артеріального тиску.

Фото: Getty

Розумовий імпульс

Рослини також можуть дати нам заряд енергії, коли ми найбільше її потребуємо. Дослідження показали, що наявність кімнатних рослин допомагає знизити розумову втому, чи то вдома, чи в офісі. Зосередження уваги на рослинах може допомогти послабити негативні емоції та змусити людей почуватися свіжішими.

Фото: Getty

Моральне задоволення

Спостереження за рослинами, що ростуть або цвітуть, дотик до них, можливість відчувати їх текстуру дозволяють поліпшити настрій. Деякі кімнатні рослини також відомі своїм заспокійливим ароматом. Наприклад, якщо злегка доторкнутися до квітки лаванди в горщику, то її аромат матиме заспокійливу дію.

Як досягти максимального ефекту

Хоча рослини впливають на кожну людину по-різному, деякі дослідження показали, що є способи максимізувати позитивний вплив кімнатних рослин. Так, згідно з дослідженнями, ефект від кімнатних рослин починає відчуватися, коли їх у кімнаті більше ніж п'ять. Чим зеленіший їх колір, тим більший розумовий вплив вони надають.

Живі квіти набагато благотворніше впливають на людей, ніж штучні рослини, картини чи фото з квітами.

Ще один секрет — правильне розміщення вазонів. Розміщення рослин у межах трьох метрів від людей має найбільший вплив.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, які рослини потрібно посадити, щоб подолати вологість у будинку.