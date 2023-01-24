Селену Гомес заметили во время романтической прогулки с новым возлюбленным (фото)

Звездная пара прогулялась по улочкам Нью-Йорка.

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30-летнюю американскую певицу Селену Гомес "поймали" папарацци во время свидания с ее новым возлюбленным. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены и диджей Эндрю Таггарт вышли вместе в свет в Нью-Йорке. Звездную пару заметили, когда они гуляли по зимним улочкам города, держась за руки.

Для романтического выхода на публику Селена Гомес выбрала total-black образ – черные брюки, гольф и пиджак. К аутфиту знаменитость добавила темную сумочку с золотой цепочкой, серьги-кольца и кольца на пальцах. В руках артистка держала телефон, а свои волосы собрала в аккуратный пучок.

Тем временем спутник Гомес был одет в темные джинсы с белыми бабочками, худи и куртку. На ногах диджея были белые кроссовки.

[ + – ] Селена Гомес и Эндрю Таггарт

О новых отношениях звезды сцены стало известно в начале 2023 года. Сначала инсайдеры рассказали о нежном отношении Селены к Эндрю Таггарту, а впоследствии папарацци заметили пару во время свидания в боулинге.

До этого певица долгое время встречалась с Джастином Бибером, а также с Ником Джонасом, The Weeknd.

Напомним, 30-летняя Селена Гомес начала новые романтические отношения.

Также Фокус писал о первом публичном свидании Селены Гомес и ее нового бойфренда.