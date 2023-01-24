Селену Гомес помітили під час романтичної прогулянки з новим коханим (фото)
Зіркова пара прогулялася вуличками Нью-Йорка.
30-річну американську співачку Селену Гомес "зловили" папараці під час побачення з її новим коханим. Про це пише Daily Mail.
Зірка сцени та діджей Ендрю Таггарт вийшли разом у світ у Нью-Йорку. Зіркову пару помітили, коли вони гуляли зимовими вуличками міста, тримаючись за руки.
Для романтичного виходу на публіку Селена Гомес обрала total-black образ — чорні штани, гольф та піджак. До аутфіту знаменитість додала темну сумочку із золотим ланцюжком, сережки-кільця та каблучки. У руках артистка тримала телефон, а своє волосся зібрала в охайний пучок.
Тим часом супутник Гомес був одягнутий у темні джинси з білими метеликами, худі та куртку. На ногах діджея були білі кросівки.
Про нові стосунки зірки сцени стало відомо на початку 2023 року. Спочатку інсайдери розповіли про ніжне ставлення Селени до Ендрю Таггарта, а згодом папараці помітили пару під час побачення в боулінгу.
До цього співачка тривалий час зустрічалася з Джастіном Бібером, а також з Ніком Джонасом, The Weeknd.
Нагадаємо, 30-річна Селена Гомес розпочала нові романтичні стосунки.
Також Фокус писав про перше публічне побачення Селени Гомес та її нового бойфренда.