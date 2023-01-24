Селену Гомес помітили під час романтичної прогулянки з новим коханим (фото)

Зіркова пара прогулялася вуличками Нью-Йорка.

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30-річну американську співачку Селену Гомес "зловили" папараці під час побачення з її новим коханим. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени та діджей Ендрю Таггарт вийшли разом у світ у Нью-Йорку. Зіркову пару помітили, коли вони гуляли зимовими вуличками міста, тримаючись за руки.

Для романтичного виходу на публіку Селена Гомес обрала total-black образ — чорні штани, гольф та піджак. До аутфіту знаменитість додала темну сумочку із золотим ланцюжком, сережки-кільця та каблучки. У руках артистка тримала телефон, а своє волосся зібрала в охайний пучок.

Тим часом супутник Гомес був одягнутий у темні джинси з білими метеликами, худі та куртку. На ногах діджея були білі кросівки.

[ + – ] Селена Гомес та Ендрю Таггарт

Про нові стосунки зірки сцени стало відомо на початку 2023 року. Спочатку інсайдери розповіли про ніжне ставлення Селени до Ендрю Таггарта, а згодом папараці помітили пару під час побачення в боулінгу.

До цього співачка тривалий час зустрічалася з Джастіном Бібером, а також з Ніком Джонасом, The Weeknd.

Нагадаємо, 30-річна Селена Гомес розпочала нові романтичні стосунки.

Також Фокус писав про перше публічне побачення Селени Гомес та її нового бойфренда.