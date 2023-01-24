Брук Шилдс рассказала всю правду об отношениях с Майклом Джексоном

Знаменитость расставила все точки над і.

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57-летняя американская супермодель Брук Шилдс рассказала, какие на самом деле были отношения между ней и Майклом Джексоном. Об этом пишет EW.

В документальной картине "Волшебный ребенок: Брук Шилдс" знаменитость наконец-то рассказала о своих печально известных отношениях с легендарным музыкантом.

Американская актриса и модель утверждают, что, несмотря на неоднократные заявления покойного Майкла Джексона, они никогда не встречались и не имели сексуальных связей.

[ + – ] Майкл Джексон и Брук Шилдс Фото: Getty Images

Известно, что знаменитости познакомились еще тогда, когда Брук Шилдс было 13 лет. Тогда они быстро нашли общий язык. Учитывая, что оба они стали популярны в довольно юном возрасте, на плечи звезд легла большая ответственность. Тем не менее, они оставались детьми в некоторых аспектах.

"Мы тусовались", — рассказала Брук Шилдс об отношениях с Майклом Джексоном, настаивая, что что-то больше их никогда не связывало.

Однако модель признается, что покойный музыкант был очарован тем, что его видели с ней парой. Например, когда знаменитости планировали пойти куда-нибудь поужинать, папарацци уже их ждали на месте.

[ + – ] Брук Шилдс Фото: Фото: Gettyimages

А в одном из интервью Майкл Джексон даже рассказал, что они с Брук Шилдс уже встречаются. Несмотря на то, что она находилась тогда в отношениях с другим мужчиной. Поэтому она решила сейчас расставить все точки над і.

Напомним, 57-летняя Брук Шилдс вышла в свет в компании своих взрослых дочерей.

Также Фокус писал об образе Брук Шилдс, в котором она посетила премьеру фильма о себе.