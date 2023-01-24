Брук Шилдс розповіла всю правду про стосунки з Майклом Джексоном

Знаменитість розставила всі крапки над і.

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57-річна американська супермодель Брук Шилдс розповіла, які насправді були стосунки між нею та Майклом Джексоном. Про це пише EW.

У документальній картина "Чарівна дитина: Брук Шилдс" знаменитість нарешті розповіла про її сумнозвісні стосунки з легендарним музикантом.

Американська акторка та модель стверджує, що, незважаючи на неодноразові заяви покійного Майкла Джексона, вони ніколи не зустрічалися і не мали сексуальних зв'язків.

[ + – ] Майкл Джексон та Брук Шилдс Фото: Getty Images

Відомо, що знаменитості познайомилися ще тоді, коли Брук Шилдс було 13 років. Тоді вони швидко знайшли спільну мову. Зважаючи на те, що обидвоє вони стали популярними в доволі юному віці, на плечі зірок лягла велика відповідальність. Попри це, вони залишалися дітьми в деяких аспектах.

"Ми тусувалися", — розповіла Брук Шилдс про стосунки з Майклом Джексоном, наполягаючи, що щось більше їх ніколи не пов'язувало.

Проте модель зізнається, що покійний музикант був зачарований тим, що його бачили парою з нею. Наприклад, коли знаменитості планували піти кудись повечеряти, папараці вже їх чекали на місці.

[ + – ] Брук Шилдс Фото: Фото: Gettyimages

А в одному з інтерв'ю Майкл Джексон навіть розповів, що вони з Брук Шилдс уже зустрічаються. Попри те, що вона тоді перебувала у стосунках з іншим чоловіком. Тому наразі вона вирішила розставити всі крапки над і.

Нагадаємо, 57-річна Брук Шилдс вийшла у світ у компанії своїх дорослих доньок.

Також Фокус писав про образ Брук Шилдс, у якому вона відвідала прем'єру фільму про себе.