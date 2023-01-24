Девушка Криштиану Роналду предстала в роскошном образе с бриллиантами и бархатом (фото)

Молодая мама и модель посетила официальное событие в Саудовской Аравии.

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28-летняя испанская модель и невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес примерила роскошный образ, созданный ей менее чем за сутки. Снимками она поделилась в своем Instagram с 45 млн подписчиков.

Мама двоих накануне посетила церемонию Joy Awards, состоявшуюся на днях в Рияде. Для вечера Родригес выбрала роскошный темный аутфит от тунисского дизайнера Али Каруи.

В Instagram модельер назвал возлюбленную знаменитого футболиста "подругой и музой" и похвастался, что его команде удалось создать вечерний аутфит менее чем за сутки.

[ + – ] Джорджина Родригес

"💎💎💎💎💎💎💎", — лаконично подписала карусель фото Родригес, продемонстрировавшая во время официального события длинное платье со шлейфом, трендовые перчатки и роскошные аксессуары.

Голова испанской модели, согласно законам страны, также была покрыта.

[ + – ] Джорджина Родригес

Португальский футболист и его возлюбленная воспитывают пятерых детей (двое общих). Об отношениях звездной пары стало известно в 2016 году, а в начале 2023 они перебрались в Саудовскую Аравию, ведь Роналду стал членом местного ФК.

Напомним, Джорджина Родригес показала полугодовалую дочь Криштиану Роналду.

Также Фокус писал о кардинальной смене имиджа Джорджины Родригес после переезда в Саудовскую Аравию.