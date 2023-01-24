Дівчина Кріштіану Роналду постала в розкішному образі з діамантами та оксамитом (фото)

Молода мама та модель відвідала офіційну подію у Саудівській Аравії.

Related video

28-річна іспанська модель та наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес приміряла розкішний образ, який їй створили менше як за добу. Знімками вона поділилася у своєму Instagram з 45 млн підписників.

Мама двох напередодні відвідала церемонію Joy Awards, що відбулася днями в Ріяді. Для вечора Родрігес обрала розкішний темний аутфіт від туніського дизайнера Алі Каруї.

В Instagram модельєр назвав кохану знаменитого футболіста "подругою і музою" та похвалився, що його команді вдалося створити вечірнє вбрання менш ніж за добу.

[ + – ] Джорджина Родрігес

"💎💎💎💎💎💎💎", — лаконічно підписала карусель фото Родрігес, яка продемонструвала під час офіційної події довгу сукню зі шлейфом, трендові рукавички та розкішні аксесуари.

Голова іспанської моделі, відповідно до законів країни, також була покрита.

[ + – ] Джорджина Родрігес

Португальський футболіст та його кохана виховують п'ятьох дітей (двоє спільних). Про стосунки зіркової пари стало відомо у 2016 році, а на початку 2023 вони перебралися до Саудівської Аравії, адже Роналду став членом місцевого ФК.

Нагадаємо, Джорджина Родрігес показала піврічну доньку Кріштіану Роналду.

Також Фокус писав про кардинальну зміну іміджу Джорджини Родрігес після переїзду до Саудівської Аравії.