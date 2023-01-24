Вся в красном и с яркими губами: Карли Клосс посетила показ Dior

Знаменитость приехала на Парижскую неделю моды в ярком ансамбле.

Related video

30-летняя модель и экс-"ангел" Victoria's Secret Карли Клосс появилась в первом ряду на показе высокой моды Christian Dior в понедельник в Париже. Об этом пишет FN.

Для выхода на публику модель выбрала красное платье в пол со струящимся подолом, которое имело маленькие пуговицы по центру груди, а поверх платья знаменитость добавила набросила красное теплое пальто. Обута манекенщица была в лаковые балетки без каблуков.

Свой яркий образ знаменитая модель дополнила маленькой черной сумкой от Dior на черном кожаном с золотым ремешком. Каштановые волосы звезда распустила, сделала макияж глаз, а на губы нанесла яркую красную помаду.

Как известно, Карли Клосс была "ангелом" Victoria's Secret, сотрудничала с ведущими мировыми брендами, такими как Calvin Klein, Gucci, Chanel, Marc Jacobs, Valentino, Versace, а также позировала для обложек топовых глянцевых журналов, среди которых "New York Times T Style", "Teen Vogue", "Numéro", "Vogue", "W".

Карьера модели не ограничилась исключительно подиумом. У Карли высшее образование в сфере программирования, и она работает над собственным проектом Kode with Klossy, помогая старшеклассницам осваивать IT.

Напомним, одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире Карли Клосс похвасталась стройными ногами на премии в Нью-Йорке.

Также Фокус писал, что модный показ Christian Dior коллекции сезона 2023 посетила 32-летняя австралийская актриса Элизабет Дебики, сыгравшая принцессу Диану в нашумевшем сериале "Корона". Для светского выхода