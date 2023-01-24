Звезда "Короны" Элизабет Дебики стала гостьей показа Christian Dior

Знаменитость не осталась незамеченной фотографами.

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В Париже проходит Неделя моды, где Модные дома показывают коллекции сезона 2023. 32-летняя австралийская актриса Элизабет Дебики, сыгравшая принцессу Диану в нашумевшем сериале "Корона" появилась среди звездных гостей показа Christian Dior. Об этом пишет Daily Mail.

Перед камерами фотографов актриса появилась в черном бюстгальтере, поверх которого на ней была золотистая прозрачная блузка и черный короткий жакет. Свой шикарный образ Элизабет макси-юбкой с бахромой на подоле и остроносыми черными туфлями-лодочками на каблуках.

Фото: Getty Images

Белокурые волосы знаменитость собрала в высокий пучок и заколола заколкой сзади. А в макияже она сделала акцент на глазах и совсем немного подчеркнула губы. Никаких дополнительных аксессуаров к образу Дебики добавлять не стала.

Напомним, Эндрю Мортон, автор книги "Диана: ее правдивая история", признался, что Элизабет Дебики заставила его пережить эмоции 30-летней давности.

Также Фокус писал, что Элизабет Дебики пришла на премьеру нового сезона "Короны" в образе принцессы Дианы.