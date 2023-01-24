Зірка "Корони" Елізабет Дебікі стала гостею показу Christian Dior

Знаменитість не залишилася непоміченою фотографами.

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У Парижі проходить Тиждень моди, де Модні будинки показують колекції сезону 2023. 32-річна австралійська акторка Елізабет Дебікі, яка зіграла принцесу Діану в серіалі "Корона" з'явилася серед зіркових гостей показу Christian Dior. Про це пише Daily Mail.

Перед камерами фотографів акторка з'явилася у чорному бюстгальтері, поверх якого на ній була золота прозора блузка та чорний короткий жакет. Свій шикарний образ Елізабет максіспідницею з бахромою на подолі та гостроносими чорними туфлями-човниками на підборах.

Фото: Getty Images

Біляве волосся знаменитість зібрала у високий пучок і заколола шпилькою ззаду. А в макіяжі вона зробила акцент на очах і зовсім трохи наголосила на губах. Жодних додаткових аксесуарів до образу Дебікі додавати не стала.

Нагадаємо, Ендрю Мортон, автор книги "Діана: її правдива історія", зізнався, що Елізабет Дебікі змусила його пережити емоції 30-річної давності.

Також Фокус писав, що Елізабет Дебікі прийшла на прем'єру нового сезону "Корони" в образі принцеси Діани.