Уся в червоному та з яскравими губами: Карлі Клосс відвідала показ Dior

Знаменитість приїхала на Паризький тиждень моди у яскравому ансамблі.

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30-річна модель та колишня "ангел" Victoria's Secret Карлі Клосс з'явилася в першому ряду на показі високої моди Christian Dior у понеділок у Парижі. Про це пише FN.

Для виходу на публіку модель обрала червону сукню в підлогу зі струменевим подолом, яка мала маленькі ґудзики по центру грудей, а поверх сукні знаменитість додала накинула червоне тепле пальто. Взута манекенниця була в лакові балетки без підборів.

Свій яскравий образ знаменита модель доповнила маленькою чорною сумкою від Dior на чорному шкіряному із золотим ремінцем. Каштанове волосся зірка розпустила, зробила макіяж очей, а на губи нанесла яскраву червону помаду.

Як відомо, Карлі Клосс була "ангелом" Victoria's Secret, співпрацювала з провідними світовими брендами, такими як Calvin Klein, Gucci, Chanel, Marc Jacobs, Valentino, Versace, а також позувала для обкладинок топових глянцевих журналів, серед яких New York Times T Style", "Teen Vogue", "Numéro", "Vogue", "W".

Кар'єра моделі не обмежилася виключно подіумом. Карлі має вищу освіту у сфері програмування, і вона працює над власним проєктом Kode with Klossy, допомагаючи старшокласницям освоювати IT.

Нагадаємо, одна з найбільш високооплачуваних моделей у світі Карлі Клосс похвалилася стрункими ногами на премії в Нью-Йорку.

Також Фокус писав, що модний показ Christian Dior колекції сезону 2023 відвідала 32-річна австралійська акторка Елізабет Дебікі, яка зіграла принцесу Діану в гучному серіалі "Корона".