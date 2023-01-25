Чтобы сон был здоровый. Как часто нужно менять постельное белье

Чистая постель способствует улучшению качества сна.

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Грязное постельное белье может вызвать целый ряд проблем со здоровьем, начиная от аллергии и заканчивая астмой, а также ухудшает качество сна, заявляют эксперты в разговоре с FEMAIL.

По словам руководителя отдела разработки продуктов в компании Fine Bedding Company Даниэля Мейсона, постельное белье нужно регулярно менять:

"На первый взгляд ваше постельное белье может выглядеть чистым, но оно может привести к всевозможным проблемам со здоровьем, если его не менять регулярно, поэтому мы рекомендуем менять простыни раз в неделю. Если у вас есть домашние животные или вы испытываете аллергию на пылевых клещей, это должно быть каждые 3-4 дня для оптимальных условий сна".

С ним согласен и фармацевт Аббас Канани, утверждающий, что простыни нужно менять "максимум раз в две недели, а в идеале раз в неделю".

"Это общие рекомендации, которые могут варьироваться в зависимости от вашего образа жизни. Например, люди, которые не могут спать на матрасе каждый день, могут реже стирать простыни".

Такого же мнения придерживается специалист по здравоохранению, доктор Вероника Матутите.

"Гигиена в спальне очень важна. Это помогает предотвратить распространение бактерий, микробов, инфекций и болезней. С точки зрения эксперта, постельное белье нужно менять через одну-две недели. Распорядок дня, вероятно, отличается для людей с такими проблемами, как астма и аллергия, и для тех, кто испытывает ночную потливость. В таких случаях я обычно рекомендую менять и стирать постельное белье раз в неделю, чтобы поддерживать чистоту и свежесть в комнате и удалять потенциальные раздражители", – подчеркнула она.

Аббас Канани отметил, что в среднем человек тратит на сон около 227 760 часов за свою жизнь, что соответствует 26 годам.

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"Грязь, омертвевшие клетки кожи, кожный жир, потовые и пылевые клещи, включая их трупы и фекалии, могут скапливаться на ваших постельных принадлежностях. Пылевые клещи могут жить исключительно за счет мертвых клеток кожи и быстро размножаться. Если у вас кожная аллергия, вызванная пылевыми клещами, пыльцой или другими микроскопическими частицами, постирайте постельное белье в горячей воде, и это поможет убить пылевых клещей и других раздражающих микробов. Они также могут усугубить симптомы астмы, поэтому очень важно содержать простыни в чистоте. Когда мы двигаемся, трение приводит к тому, что грязь и бактерии попадают в наши поры, что может привести к появлению прыщей и прыщей, особенно если у нас склонная к акне кожа", – пояснил фармацевт.

Эксперты добавили, что одним из преимуществ регулярной смены постельного белья для здоровья является уменьшение распространения бактерий и грибковых бактерий, которые могут вызывать такие заболевания, как пневмония, кожные инфекции, корь, грипп и ветряная оспа.

Если простынь нужно менять раз в неделю, то наволочки эксперт по здоровому сну Дороти Чемберс рекомендует обновлять два или даже три раза в неделю. Она также подчеркнула важность стирки других постельных принадлежностей, включая матрасы, одеяла и подушки.

"Всегда читайте инструкции по уходу и проверяйте, синтетические или натуральные ваши одеяла и подушки, но мы рекомендуем стирать их каждые несколько месяцев, если вы страдаете аллергией, или по крайней мере два раза в год в противном случае. Стирка при температуре 60 градусов убьет пылевых клещей, которые являются распространенной причиной аллергии, но если вы не страдаете аллергией, мы всегда рекомендуем более экологичную стирку при температуре 40 градусов", – рассказала Чемберс.

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