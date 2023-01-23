Как быстро уснуть: три проверенных совета от врача

Малоизвестные методы помогут решить проблему длительного засыпания.

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Проблемы со сном испытывают миллионы людей по всему миру. Причиной могут быть стрессы, тревога, состояние здоровья и ряд других факторов. Как научиться засыпать быстро, чтобы восстановить свои силы, рассказала врач NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании) Дэйзи Дей, пишет Mirror.

Доктор поделилась тремя малоизвестными советами, которые помогут погрузиться в мирный сон всего за несколько минут и полноценно отдохнуть. Ведь, как показывает опрос Get Laid Beds, пятая часть жителей Великобритании тратят на засыпание от двух до трех часов, что в итоге "ворует" драгоценное время сна.

Первый совет состоит в том, чтобы как можно дольше лежать с открытыми глазами и не моргать.

"На самом деле для описания этого есть фраза, которая называется "парадоксальное намерение", когда вы бросаете себе вызов бодрствовать, и это обманывает разум, заставляя его заснуть. Все, что вам нужно сделать, это лечь в кровать, держать глаза открытыми, насколько это возможно, и повторять фразы "не засыпай" или "я не засну". Ваши глазные мышцы должны быстро устать, и, надеюсь, вы скоро заснете", – говорит врач.

Фото: Scitech Daily

Второй метод – техника дыхания, известная как метод 4-7-8.

"Для этого вам нужно прижать язык к небу на протяжении всего упражнения, сразу за зубами. Затем выдохните через рот. Далее закройте рот и вдыхайте через нос в течение четырех секунд. Затем задержите дыхание на семь секунд. Теперь, когда оба пункта 4–7 выполнены, мы переходим к пункту 8. Выдыхайте через рот воздух в течение восьми секунд. Повторяйте это, пока не заснете", – пояснила Дей.

Третий способ – вспомнить прожитый день в обратном порядке.

"Пройдитесь по тому, из чего состоял ваш день, пока вы лежали в постели, но делайте это, начиная с того момента, когда вы ложитесь в постель вечером, до пробуждения первым делом утром. Делайте все в обратном порядке. Это очистит ваш разум от любых забот, и это будет немного сложнее и обыденнее, чем прохождение дня в правильном порядке", – подчеркнула доктор.

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