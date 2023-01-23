Як швидко заснути: три перевірені поради від лікарки

Маловідомі методи допоможуть вирішити проблему тривалого засинання.

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Проблеми зі сном мають мільйони людей по всьому світу. Причиною можуть бути стреси, тривога, стан здоров'я і низка інших факторів. Як навчитися швидко засинати, щоб відновити свої сили, розповіла лікарка NHS (Національна служба охорони здоров'я Великої Британії) Дейзі Дей, пише Mirror.

Лікарка поділилася трьома маловідомими порадами, які допоможуть поринути в мирний сон всього за кілька хвилин і повноцінно відпочити. Адже, як показує опитування Get Laid Beds, п'ята частина жителів Великої Британії витрачають на засинання від двох до трьох годин, що внаслідок "краде" дорогоцінний час сну.

Перша порада полягає в тому, щоб якомога довше лежати з відкритими очима і не кліпати.

"Насправді для опису цього є фраза, яка називається "парадоксальний намір", коли ви кидаєте собі виклик не спати, і це обманює розум, змушуючи його заснути. Все, що вам потрібно зробити, це лягти в ліжко, тримати очі відкритими, наскільки це можливо, і повторювати фрази "не засинай" або "я не засну". Ваші м'язи очей повинні швидко втомитися, і, сподіваюся, ви скоро заснете", — говорить лікарка.

Фото: Scitech Daily

Другий метод — техніка дихання, відома як метод 4-7-8.

"Для цього вам потрібно притиснути язик до піднебіння протягом усієї вправи, відразу за зубами. Потім видихніть через рот. Далі закрийте рот і вдихайте через ніс протягом чотирьох секунд. Потім затримайте дихання на сім секунд. Тепер, коли обидва пункти 4–7 виконані, ми переходимо до пункту 8. Видихайте через рот повітря протягом восьми секунд. Повторюйте це, доки не заснете", — пояснила Дей.

Третій спосіб — згадати прожитий день у зворотному порядку.

"Пройдіться з того, з чого складався ваш день, поки ви лежали в ліжку, але робіть це, починаючи з того моменту, коли ви лягаєте в ліжко ввечері, до пробудження вранці. Робіть все в зворотному порядку. Це очистить ваш розум від будь-яких турбот, і це буде трохи складніше і буденніше, ніж проходження дня у правильному порядку", — наголосила лікарка.

Раніше Фокус писав, що вчені відкрили гени сну, які допоможуть у створенні ліків.