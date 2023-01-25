Дочь Моники Беллуччи кардинально сменила имидж (фото)

Знаменитость поэкспериментировала со своей прической.

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18-летняя модель и дочь Моники Беллуччи Дева Кассель кардинально сменила имидж. Снимками молодая знаменитость поделилась в своем Instagram.

Звезда подиумов и соцсетей посетила показ Dior в рамках Кутюрной недели моды в Париже в новом амплуа. 18-летняя Дева появилась на публике с новой прической — вьющейся завивкой, напомнившей стиль молодой жены отца девушки, модели Тины Кунаки.

Для выхода в свет дочь Венсана Касселя выбрала черное полупрозрачное платье, миниатюрную сумочку и серьги-кольца, успешно дополнившие новую прическу девушки.

[ + – ] Новый имидж Девы Кассель

Также Дева выложила свое фото вместе со снимком звездной матери в юности с похожей прической.

"Кудрявые девочки", — подписала коллаж юная модель.

[ + – ] Дева Кассель и Моника Беллуччи

Дева Кассель активно строит карьеру в модельной отрасли. Она участвует в модных показах известнейших брендов и украшает обложки популярных глянцев. В частности, она появлялась на первой полосе Vogue вместе с Моникой Беллуччи.

Напомним, Дева Кассель украсила обложку глянца в роскошном образе с бриллиантами.

Также Фокус писал о выходе Девы Кассель и Ирины Шейк на показе новой коллекции Jacquemus.