Дочь Моники Беллуччи кардинально сменила имидж (фото)
Знаменитость поэкспериментировала со своей прической.
18-летняя модель и дочь Моники Беллуччи Дева Кассель кардинально сменила имидж. Снимками молодая знаменитость поделилась в своем Instagram.
Звезда подиумов и соцсетей посетила показ Dior в рамках Кутюрной недели моды в Париже в новом амплуа. 18-летняя Дева появилась на публике с новой прической — вьющейся завивкой, напомнившей стиль молодой жены отца девушки, модели Тины Кунаки.
Для выхода в свет дочь Венсана Касселя выбрала черное полупрозрачное платье, миниатюрную сумочку и серьги-кольца, успешно дополнившие новую прическу девушки.
Также Дева выложила свое фото вместе со снимком звездной матери в юности с похожей прической.
"Кудрявые девочки", — подписала коллаж юная модель.
Дева Кассель активно строит карьеру в модельной отрасли. Она участвует в модных показах известнейших брендов и украшает обложки популярных глянцев. В частности, она появлялась на первой полосе Vogue вместе с Моникой Беллуччи.
Напомним, Дева Кассель украсила обложку глянца в роскошном образе с бриллиантами.
Также Фокус писал о выходе Девы Кассель и Ирины Шейк на показе новой коллекции Jacquemus.