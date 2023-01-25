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Стиль життя

Донька Моніки Беллуччі кардинально змінила імідж (фото)

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Фото: Instagram/Deva Cassel | Діва Кассель

Знаменитість поекспериментувала зі своєю зачіскою.

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18-річна модель та донька Моніки Беллуччі Діва Кассель кардинально змінила імідж. Знімками юна знаменитість поділилася у своєму Instagram.

Зірка подіумів та соцмереж відвідала показ Dior у рамках Кутюрного тижня моди в Парижі в новому амплуа. 18-річна Діва з'явилася на публіці з новою зачіскою — кучерявою завивкою, що нагадала стиль молодої дружини батька дівчини, моделі Тіни Кунакі.

Для виходу у світ донька Венсана Касселя обрала чорну напівпрозору сукню, мініатюрну сумочку та сережки-кільця, що вдало доповнили нову зачіску дівчини.

Новий імідж Діви Кассель

Також Діва виклала своє фото разом зі знімком зіркової матері у юності зі схожою зачіскою.

"Кучеряві дівчатка", — підписала колаж юна модель.

Діва Кассель та Моніка Беллуччі

Діва Кассель будує кар'єру у модельній галузі. Вона бере участь у модних показах найвідоміших брендів та прикрашає обкладинки популярних глянців. Зокрема вона з'являлася на першій шпальті Vogue разом з Монікою Беллуччі.

Нагадаємо, Діва Кассель прикрасила обкладинку глянцю у розкішному образі з діамантами.

Також Фокус писав про вихід Діви Кассель та Ірини Шейк на показі нової колекції Jacquemus.