Донька Моніки Беллуччі кардинально змінила імідж (фото)
Знаменитість поекспериментувала зі своєю зачіскою.
18-річна модель та донька Моніки Беллуччі Діва Кассель кардинально змінила імідж. Знімками юна знаменитість поділилася у своєму Instagram.
Зірка подіумів та соцмереж відвідала показ Dior у рамках Кутюрного тижня моди в Парижі в новому амплуа. 18-річна Діва з'явилася на публіці з новою зачіскою — кучерявою завивкою, що нагадала стиль молодої дружини батька дівчини, моделі Тіни Кунакі.
Для виходу у світ донька Венсана Касселя обрала чорну напівпрозору сукню, мініатюрну сумочку та сережки-кільця, що вдало доповнили нову зачіску дівчини.
Також Діва виклала своє фото разом зі знімком зіркової матері у юності зі схожою зачіскою.
"Кучеряві дівчатка", — підписала колаж юна модель.
Діва Кассель будує кар'єру у модельній галузі. Вона бере участь у модних показах найвідоміших брендів та прикрашає обкладинки популярних глянців. Зокрема вона з'являлася на першій шпальті Vogue разом з Монікою Беллуччі.
Нагадаємо, Діва Кассель прикрасила обкладинку глянцю у розкішному образі з діамантами.
Також Фокус писав про вихід Діви Кассель та Ірини Шейк на показі нової колекції Jacquemus.