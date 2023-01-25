В платье с откровенным декольте и "чешуей": звезда "Эмили в Париже" посетила модное шоу

Для выхода в свет звезда выбрала очень эффектный наряд.

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В Париже во время Недели моды индийский модельер Рахул Мишра, известный своими роскошными нарядами с вышивкой и пайетками, презентовал новую кутюрную коллекцию весна-лето 2023. Шоу посетила 31-летняя американская актриса Эшли Парк, которая стала известной благодаря роли в сериале "Эмили в Париже". Об этом пишет FN.

Для посещения фэшн-шоу звезда выбрала длинное золотое платье с американской проймой, очень глубоким декольте и разрезом до бедра. Наряд был выполнен из множества вставок, расшитых пайетками. Они напоминали чешую. Платье входит в коллекцию Rahul Mishra осень-зима 2022.

Ее позолоченный ансамбль сочетался с соответствующей резинкой для волос, а также тонкими кольцами, рубиновыми серьгами-гвоздиками и тонким ожерельем в виде змеи от Bulgari Serpenti.

Пак надела элегантные босоножки на шпильках. К своему образу актриса добавила необычный аксессуар: черный завернутый поддерживающий бандаж, который часто надевают при травмах ног или ступней.

Несмотря на травму, актриса уверенно позировала для фотографов.

Фото: Getty Images

Напомним, 30-летняя модель и экс-"ангел" Victoria's Secret Карли Клосс появилась в первом ряду на показе Christian Dior на Неделе моды Париже.

Также Фокус писал, что модный показ Christian Dior коллекции сезона 2023 посетила 32-летняя австралийская актриса Элизабет Дебики, сыгравшая принцессу Диану в нашумевшем сериале "Корона".