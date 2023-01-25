У сукні з відвертим декольте та "лускою": зірка "Емілі в Парижі" відвідала модне шоу

Для появи зірка обрала дуже ефектне вбрання.

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У Парижі під час Тижня моди індійський модельєр Рахул Мішра, відомий своїм розкішним вбранням з вишивкою та паєтками, презентував нову кутюрну колекцію весна-літо 2023. Шоу відвідала 31-річна американська актриса Ешлі Парк, яка стала відомою завдяки ролі в серіалі "Емілі в Парижі". Про це пише FN.

Для відвідування фешн-шоу зірка обрала довгу золоту сукню з американською проймою, дуже глибоким декольте та розрізом до стегна. Наряд був виконаний з безлічі вставок, розшитих паєтками. Вони нагадували луску. Сукня входить до колекції Rahul Mishra осінь-зима 2022 року.

Її позолочений ансамбль поєднувався з резинкою для волосся, а також тонкими кільцями, рубіновими сережками-гвоздиками і тонким намистом у вигляді змії від Bulgari Serpenti.

Пак одягла елегантні босоніжки на шпильках. До свого образу актриса додала незвичайний аксесуар: чорний загорнутий підтримуючий бандаж, який часто надягають при травмах ніг або ступнів.

Незважаючи на травму, акторка впевнено позувала для фотографів.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, 30-річна модель та "ексангел" Victoria's Secret Карлі Клос з'явилася в першому ряду на показі Christian Dior на Тижні моди в Парижі.

Також Фокус писав, що модний показ Christian Dior колекції сезону 2023 відвідала 32-річна австралійська актриса Елізабет Дебікі, яка зіграла принцесу Діану в гучному серіалі "Корона".