Принцесса Евгения впервые показала на публике округлившийся живот

Второй раз матерью принцесса Евгения станет летом.

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32-летняя племянница короля Великобритании, принцесса Евгения, объявившая совсем недавно о том, что они с мужем Джеком Бруксбанком ждут второго ребенка, появилась на ужине в элитном закрытом клубе Maison Estelle в Лондоне. Фотографы, караулившие именитых гостей, запечатлели Евгению, которая была в приподнятом настроении. Она расстегнула свое длинное пальто из верблюжьей шерсти, и под ним все увидели не только короткое платье в цветочный рисунок, но и округлившийся живот, пишет Daily Mail.

Образ принцессы дополняли высокие черные кожаные сапоги на каблуке и черная сумочка. Свои волосы Евгения собрала в аккуратный пучок.

На ужине также присутствовали мать Евгении Сара Фергюссон и муж принцессы Беатрис Эдоардо Мапелли-Моцци.

Maison Estelle является одним из самых престижных клубов Сохо и настолько эксклюзивен, что членские взносы доступны только по запросу. Он включает в себя ресторан, несколько баров и ночной клуб, а члены клуба также могут принять участие в эксклюзивных социальных и сетевых мероприятиях.

Ранее Евгения уже была замечена с мужем, выходящей из этого же клуба. Уже тогда внимание публики привлекло то, что она заметно прибавила в весе, а завязанное поясом на талии длинное пальто с бахромой наталкивало на мысли об интересном положении принцессы. Теперь все подозрения подтвердила сама член королевской семьи. Пополнения в семье супруги ожидают этим летом. Их старшему ребенку Августу 9 февраля исполнится два года.