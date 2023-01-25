Дом, принадлежавший семье принцессы Дианы, выставили на продажу

Впрочем, принцесса Диана в нем не жила, это был дом ее двоюродного дедушки, эксцентричного Чарльза Спенсера.

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Исторический особняк, когда-то принадлежавший семье принцессы Дианы и ставший домом для раненых солдат во время Второй мировой войны, выставили на продажу за 995 тысяч фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

Очаровательный трехэтажный Даллингтон-холл с пятью спальнями находится в Нортгемптоншире. И когда-то он был домом для двоюродного дедушки Дианы, Чарльза Спенсера.

Тот был известным политиком в свое время и принимал членов Консервативной партии в винном погребе этого дома.

После того, как он стал 6-м графом Спенсером в 1910 году, когда умер его старший брат, он переехал в семейную резиденцию Олторп-Хаус и передал Даллингтон-холл совету для использования в военных целях. Во время Второй мировой войны тут располагался санаторий для раненых солдат. От дома семья Спенсер избавилась в 1980 году. Просторное загородное поместье было продано и преобразовано в отдельные квартиры.

Дом семьи Спенсер был построен в 1720 году для сэра Джозефа Джекила, известного адвоката и судьи.

Внутри дом украшает шикарная георгианская лестница, а снаружи есть солнечная южная терраса, конюшня и сад с газоном, декоративным прудом и столетними деревьями.

Ник Паттисон из компании Jackson-Stops, которая занимается продажей недвижимости, сказал: "Даллингтон-холл исключительно красив".

Правда принимать гостей так, как это делал дедушка принцессы Дианы, не получится. В винном погребе устроили игровую комнату.

Но зато семейное поместье Олторп-хаус, где сейчас живет родной брат Дианы, находится совсем рядом, буквально в 16 километрах. А сама семья Спенсер является столпами местного общества уже множество столетий.

Напомним, недавно, родной брат принцессы Дианы, Чарльз, 9-й граф Спенсер, опубликовал фото острова посреди озера в семейном поместье, где она похоронена. Доступ на остров имеют только члены семьи.

А поклонники могут оставлять букеты в декоративном храме, который один Спенсеров воздвиг на берегу в честь победы адмирала Нельсона. После смерти Дианы это строение стало ее своеобразным мемориалом.