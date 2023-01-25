Будинок, що належав родині принцеси Діани, виставили на продаж

Втім, принцеса Діана в ньому не жила, це був будинок її двоюрідного дідуся, ексцентричного Чарльза Спенсера.

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Історичний маєток, що колись належав родині принцеси Діани і став домом для поранених солдат під час Другої світової війни, виставили на продаж за 995 тисяч фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Mail.

Чарівний триповерховий Даллінгтон-хол із п'ятьма спальнями знаходиться в Нортгемптонширі. І колись він був домом для двоюрідного діда Діани, Чарльза Спенсера.

Той був відомим політиком свого часу і приймав членів Консервативної партії у винному льоху цього будинку.

Після того, як він став 6-м графом Спенсером у 1910 році, коли помер його старший брат, він переїхав до сімейної резиденції Олторп-Хаус і передав Даллінгтон-хол раді для використання у військових цілях. Під час Другої світової війни тут був санаторій для поранених солдат. Від будинку сім'я Спенсер позбавилася в 1980 році. Просторий заміський маєток було продано та перетворено на окремі квартири.

Будинок сім'ї Спенсер був побудований в 1720 році для сера Джозефа Джекіла, відомого адвоката та судді.

Усередині будинок прикрашають шикарні горгіанські сходи, а зовні є сонячна південна тераса, стайня та сад із газоном, декоративним ставком і столітніми деревами.

Нік Паттісон із компанії Jackson-Stops, яка займається продажем нерухомості, сказав: "Даллінгтон-хол виключно гарний".

Щоправда приймати гостей так, як це робив дідусь принцеси Діани, не вдасться. У винному льоху влаштували ігрову кімнату.

Проте сімейний маєток Олторп-хаус, де зараз живе рідний брат Діани, знаходиться зовсім поруч, буквально за 16 кілометрів. А сама родина Спенсер є стовпами місцевого суспільства вже багато століть.

Нагадаємо, нещодавно рідний брат принцеси Діани, Чарльз, 9-й граф Спенсер, опублікував фото острова посеред озера в сімейному маєтку, де вона похована. Доступ на острів мають лише члени сім'ї.

А шанувальники можуть залишати букети у декоративному храмі, який один зі Спенсерів спорудив на березі на честь перемоги адмірала Нельсона. Після смерті Діани ця будова стала її своєрідним меморіалом.