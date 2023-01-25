Идеальный пресс и трендовые брови: Рита Ора снялась для обложки GQ Hype (фото)

Фанаты называют знаменитость "инопланетянкой" с таким бровями.

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32-летняя певица Рита Ора позировала в кружевном нижнем белье и пижамной одежде поверх для съемок обложки британского журнала GQ Hype. Об этом сообщается в социальных сетях издания.

"Вы не знаете Риту Ору. Спустя четыре года после своего последнего альбома вездесущая поп-звезда готовит свое музыкальное возвращение — альбом о поиске любви с режиссером Тайкой Вайтити — и закрывает глаза на неустанную критику публики по поводу каждого ее шага. Многое изменилось", — сказано в анонсе нового выпуска журнала в Instagram.

За съемку отвечал фотограф Ричард Доукер, а стилизовал редактор моды британского GQ Анджело Митакос.

"Я хотела запечатлеть уязвимость, которую я испытала в самом начале — в то время, когда я открывала себя для любви и того, что казалось началом нового этапа моей жизни", — написала в своем Instagram-аккаунте знаменитая певица.

Рита Ора выглядела очень далеко от своего обычного гламура, когда снялась с мокрыми волосами, минимальным макияжем и обесцвеченными бровями в новой дерзкой фотосессии.

Кроме того, звезда продемонстрировала идеально подтянутое тело.

Естественно, ее резкое изменение внешности стало предметом обсуждения в социальных сетях, поскольку поклонники писали в Twitter и Reddit, чтобы обсудить фотосессию Риты для обложки.

В прошлом году Рита Ора вышла замуж за Тайку Вайтити, с которым встречалась около года. Певица и кинорежиссер тайно поженились в Лондоне и отметили это событие в узком кругу родственников и близких друзей. Ожидается, что вскоре пара устроит пышную свадьбу.

Также Фокус писал, что Рита Ора вместе с мужем посетили вечеринку на Сен-Барте.