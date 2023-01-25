Ідеальний прес та трендові брови: Рита Ора знялася для обкладинки GQ Hype (фото)

Фанати називають знаменитість "інопланетянкою" з такими бровами.

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32-річна співачка Рита Ора позувала в мереживній спідній білизні та піжамному одязі поверх для зйомок обкладинки британського журналу GQ Hype. Про це повідомляється у соціальних мережах видання.

"Ви не знаєте Риту Ору. Через чотири роки після свого останнього альбому всюдисуща попзірка готує своє музичне повернення — альбом про пошук кохання з режисером Тайка Вайтіті — і заплющує очі на невпинну критику публіки з приводу кожного її кроку. Багато що змінилося", — сказано в анонсі нового випуску журналу в Instagram.

За зйомку відповідав фотограф Річард Доукер, а стилізував редактор моди британського GQ Анджело Мітакос.

"Я хотіла показати вразливість, яку я зазнала на самому початку — у той час, коли я відкривала себе для кохання і те, що здавалося початком нового етапу мого життя", — написала у своєму Instagram-акаунті знаменита співачка.

Рита Ора виглядала дуже далеко від свого звичайного гламуру, коли знялася з мокрим волоссям, мінімальним макіяжем та знебарвленими бровами у новій зухвалій фотосесії.

Крім того, зірка продемонструвала ідеально підтягнуте тіло.

Звичайно, її різка зміна зовнішності стала предметом обговорення в соціальних мережах, оскільки шанувальники писали в Twitter і Reddit, щоб обговорити фотосесію Рити для обкладинки.

Минулого року Ріта Ора вийшла заміж за Тайка Вайтіті, з яким зустрічалася близько року. Співачка та кінорежисер таємно одружилися в Лондоні та відзначили цю подію у вузькому колі родичів та близьких друзів. Очікується, що незабаром пара влаштує пишне весілля.

Також Фокус писав, що Рита Ора разом із чоловіком відвідали вечірку на Сен-Барті.