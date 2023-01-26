Названо имя самого красивого мужчины в мире с точки зрения науки

Актер обошел таких красавцев как Крис Хемсворт и Майкл Б. Джордан.

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34-летний британский актер театра и кино Реге-Жан Пейдж, по мнению экспертов, является самым красивым мужчиной в мире. Пластический хирург из Великобритании Джулиан Де Сильва утверждает, что его лицо идеально на 93,65% с точки зрения золотого сечения, пишет Metro.

Де Сильва использовал компьютерные технологии для расчета пропорций лица Пейджа.

"Эти совершенно новые методы компьютерного картографирования позволяют нам разгадать некоторые тайны того, что делает человека физически красивым. И эта технология полезна при планировании операций пациентов. Реге победил благодаря своему классически красивому лицу и великолепным карим глазам. У него был самый высокий балл… Его расстояние между глазами и расположение глаз также были высокими. Его губы идеальной формы также получили высокую оценку, и единственная оценка, которая была немного ниже, была за ширину и длину носа", – пояснил доктор.

Другие красавцы, которые следуют за Пейджем, включают Криса Хемсворта с 93,53% и Майкла Б. Джордана с 93,46%.

Гарри Стайлс занял четвертое место с 92,30%, а британский футболист Джуд Беллингхэм получил 92,22%.

Реге-Жан Пейдж прославился на весь мир после появления в первом сезоне сериала Netflix "Бриджертоны", где сыграл герцога Гастингского Саймона Бассета. В продолжении проекта он сниматься не стал. Сейчас его называют одним из претендентов на роль агента 007 Джеймса Бонда. Его соперниками по кастингу являются Гарри Стайлс, Джеймс Нортон, Генри Кавил и Аарон Тейлор-Джонсон.

Напомним, ранее Фокус писал, что самый красивый актер Турции второй раз стал отцом.