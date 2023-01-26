Названо ім'я найкрасивішого чоловіка у світі з погляду науки

Актор обійшов таких красенів як Кріс Гемсворт та Майкл Б. Джордан.

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34-річний британський актор театру та кіно Реге-Жан Пейдж, на думку експертів, є найкрасивішим чоловіком у світі. Пластичний хірург із Великобританії Джуліан Де Сільва стверджує, що його обличчя ідеальне на 93,65% з погляду золотого перетину, пише Metro.

Де Сільва використав комп'ютерні технології для розрахунку пропорцій особи Пейджа.

"Ці абсолютно нові методи комп'ютерного картографування дозволяють нам розгадати деякі таємниці того, що робить людину фізично красивою. І ця технологія корисна при плануванні операцій пацієнтів. Реге переміг завдяки своєму класично красивому обличчю і чудовим карим очам. Він мав найвищий бал... Його відстань... між очима та розташування очей також були високими. Його губи ідеальної форми також отримали високу оцінку, і єдина оцінка, яка була трохи нижчою, була за ширину та довжину носа", – пояснив лікар.

Інші красені, які йдуть за Пейджем, включають Кріса Гемсворта з 93,53% та Майкла Б. Джордана з 93,46%.

Гаррі Стайлс зайняв четверте місце з 92,30%, а британський футболіст Джуд Беллінгем отримав 92,22%.

Реге-Жан Пейдж прославився на весь світ після появи у першому сезоні серіалу Netflix "Бріджертони", де зіграв герцога Гастінгського Саймона Бассета. Продовжуючи проєкт, він зніматися не став. Зараз його називають одним із претендентів на роль агента 007 Джеймса Бонда. Його суперниками по кастингу є Гаррі Стайлс, Джеймс Нортон, Генрі Кавілл та Аарон Тейлор-Джонсон.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що найкрасивіший актор Туреччини вдруге став батьком.